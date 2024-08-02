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Aslında Mantıklı Bir Sebebi Varmış: Çay Bardağı Neden İnce Belli?

Aslında Mantıklı Bir Sebebi Varmış: Çay Bardağı Neden İnce Belli?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 00:04

Çay tiryakileri için ince belli bardakta çay içmenin apayrı bir keyfi var. Peki hiç düşündünüz mü çay bardağı neden ince belli diye? Gelin bu sorunun yanıtını arayalım...

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İnce belli bardakların ortaya çıkışı öyle çok eskilere, yüzyıllar öncesine dayanmıyor. 1900'lü yılların başında o dönem Avrupa tarzı olarak da anılan kulplu ve büyük bardaklarda çay içiliyordu.

İnce belli bardakların ortaya çıkışı öyle çok eskilere, yüzyıllar öncesine dayanmıyor. 1900'lü yılların başında o dönem Avrupa tarzı olarak da anılan kulplu ve büyük bardaklarda çay içiliyordu.

Ancak çok geçmeden ekonomik kaygılar dikkate alınmaya başlandı ve çay bardaklarının boyutunda bir farklılığa gidildi.

Ancak çok geçmeden ekonomik kaygılar dikkate alınmaya başlandı ve çay bardaklarının boyutunda bir farklılığa gidildi.

Sanayileşmenin de hız kazanmasıyla birlikte cam sanayi gelişiyor ve böylelikle kalın camlar yerini ince camlara, özellikle de küçük ve ince belli çay bardaklarına bırakıyor.

Sanayileşmenin de hız kazanmasıyla birlikte cam sanayi gelişiyor ve böylelikle kalın camlar yerini ince camlara, özellikle de küçük ve ince belli çay bardaklarına bırakıyor.

Çıkış noktası olarak laleyi andırdığı için bu şekilde bir tasarıma gidildiği düşünülse de ortasındaki kavisin aslında oldukça mantıklı bir sebebi var.

Çıkış noktası olarak laleyi andırdığı için bu şekilde bir tasarıma gidildiği düşünülse de ortasındaki kavisin aslında oldukça mantıklı bir sebebi var.

Çay bardağının ağız kısmına doğru yeniden genişlemesi ağzı yakmadan çay içebilmesini kolaylaştırmak için tahmin edebileceğiniz gibi.

Çay bardağının ağız kısmına doğru yeniden genişlemesi ağzı yakmadan çay içebilmesini kolaylaştırmak için tahmin edebileceğiniz gibi.
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Çay bardaklarının ortasındaki ince belli kavis ile birlikte çay daha yavaş soğuyor ve alt kısımdaki sıcaklık da daha uzun bir süre boyunca muhafaza edilmiş oluyor.

Çay bardaklarının ortasındaki ince belli kavis ile birlikte çay daha yavaş soğuyor ve alt kısımdaki sıcaklık da daha uzun bir süre boyunca muhafaza edilmiş oluyor.

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