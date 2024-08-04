Telefon Açık Kalırsa Uçak Düşer mi?

Uçak yolculuğunun en can alıcı noktası akıllı telefonlarımıza bir süreliğine veda etmek zorunda kaldığımız anlar oluyor. Peki bir yanlışlık sonucu telefonlar açık kalırsa gerçekten 'can alıcı' bir durum yaşanabilir mi? Gelin bu konuyu masaya yatıralım...