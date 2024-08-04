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Telefon Açık Kalırsa Uçak Düşer mi?

Telefon Açık Kalırsa Uçak Düşer mi?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 15:49

Uçak yolculuğunun en can alıcı noktası akıllı telefonlarımıza bir süreliğine veda etmek zorunda kaldığımız anlar oluyor. Peki bir yanlışlık sonucu telefonlar açık kalırsa gerçekten 'can alıcı' bir durum yaşanabilir mi? Gelin bu konuyu masaya yatıralım...

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Uçuş esnasında uygulanan prosedür bellidir. Kabin görevlileri koltukları tek tek gezer ve yolculardan ellerindeki telefonları bırakmaları, telefonları kapatmaları istenir.

Uçuş esnasında uygulanan prosedür bellidir. Kabin görevlileri koltukları tek tek gezer ve yolculardan ellerindeki telefonları bırakmaları, telefonları kapatmaları istenir.

Güvenli bir uçuş için uygulanan bu prosedürü artık hepimiz biliyoruz. "Yıl olmuş 2020'ler, neden teknoloji bir türlü buna net bir çözüm bulamadı?" diye isyan ediyorsanız, haklısınız.

Güvenli bir uçuş için uygulanan bu prosedürü artık hepimiz biliyoruz. "Yıl olmuş 2020'ler, neden teknoloji bir türlü buna net bir çözüm bulamadı?" diye isyan ediyorsanız, haklısınız.

Hemen sizi rahatlatalım: Telefonunuzun aslında uçağın herhangi bir mekanizmasını sağlam bir şekilde bozacak bir gücü yok.

Hemen sizi rahatlatalım: Telefonunuzun aslında uçağın herhangi bir mekanizmasını sağlam bir şekilde bozacak bir gücü yok.

Fotoğrafta da görüleceği gibi günümüzde uçuş kontrol sistemleri eskisine oranla çok daha güvenli. Yani öyle bir anda bir mesaj gelir de bu mesaj yüzünden uçağın motorları devre dışır kalır gibi bir durum yok ortada.

Fotoğrafta da görüleceği gibi günümüzde uçuş kontrol sistemleri eskisine oranla çok daha güvenli. Yani öyle bir anda bir mesaj gelir de bu mesaj yüzünden uçağın motorları devre dışır kalır gibi bir durum yok ortada.

Bu kuralın günümüzde uygulanma sebebi uçağın iletişim sistemleriyle alakalı. Günümüzde birçok uçak hâlâ analog VHF frekanslarını kullanıyor.

Bu kuralın günümüzde uygulanma sebebi uçağın iletişim sistemleriyle alakalı. Günümüzde birçok uçak hâlâ analog VHF frekanslarını kullanıyor.
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İşte tam da bu yüzden yolcular arasında yüzlerce telefonun çalışması bu frekansları kolaylıkla olumsuz yönde etkileyebilir.

İşte tam da bu yüzden yolcular arasında yüzlerce telefonun çalışması bu frekansları kolaylıkla olumsuz yönde etkileyebilir.

Dolayısıyla bu sistem devam ettiği sürece uçakların kapalı kalması elbette tercih edilecek. Yani can güvenliğimizi en ufak bir şekilde riske atmamak için uçuş esnasında telefonları kapatmaya devam...

Dolayısıyla bu sistem devam ettiği sürece uçakların kapalı kalması elbette tercih edilecek. Yani can güvenliğimizi en ufak bir şekilde riske atmamak için uçuş esnasında telefonları kapatmaya devam...

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