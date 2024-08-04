Nihal Yalçın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Böyle Anlattı: "Çok Utanıyorum Ama Tuvaletler Sidik Kokuyor"
Nihal Yalçın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Böyle Anlattı: "Çok Utanıyorum Ama Tuvaletler Sidik Kokuyor"
Oyuncu Nihal Yalçın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'yla ilgili çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tuvaletlerin pis koktuğunu söyleyen Yalçın'ın sözleri X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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Oyuncu Nihal Yalçın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılaştığı durumla ilgili bir paylaşımda bulundu.
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Yalçın, şunları yazdı: "Nasıl söylenir bilmiyorum, vallahi çok utanıyorum. Koca Sabiha Gökçen Havalimanı tuvalatleri sidik kokuyor."
"Taksiye biniyoruz, leş gibi kokuyor, korkudan bir şey diyemiyoruz, inemiyoruz."
"Neden korkuyorsun diyecekler olacak vallahi dayak yemekten ve yediğimle kalmaktan korkuyorum."
Nihal Yalçın'ın 1 milyon etkileşim alan paylaşımına gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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Kesinlikle böyle hemde uzun süredir temizlenmemiş şekilde devam ediyor bu durum 2 yıldır var WC’ler kirli, sabun tuvalet kağıdı yok. Bir kaç uçuşta görevlile... Devamını Gör
yeni havaalanı tercih edilsin diye özellikle bakım yapılmıyor, resmen heryer dökülüyor, daha iyi durumda otogarlar var