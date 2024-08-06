Bu Çelişkiyi Çözen Yok: İnsanı Işık Görmüş Tavşana Çeviren 'Catch-22' Paradoksu

ABD'li yazar Joseph Heller, 1961 tarihinde kaleme aldığı 'Catch-22' romanında İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusunda görev yapan bir yüzbaşının yaşadığı çelişkiyi ele alıyordu. 'Catch-22' olarak anılmaya başlanan bu paradoksal durumlar, günlük hayatta aslında her birimizin hemen yanı başında!