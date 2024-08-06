Bu Çelişkiyi Çözen Yok: İnsanı Işık Görmüş Tavşana Çeviren 'Catch-22' Paradoksu
Bu Çelişkiyi Çözen Yok: İnsanı Işık Görmüş Tavşana Çeviren 'Catch-22' Paradoksu
ABD'li yazar Joseph Heller, 1961 tarihinde kaleme aldığı 'Catch-22' romanında İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusunda görev yapan bir yüzbaşının yaşadığı çelişkiyi ele alıyordu. 'Catch-22' olarak anılmaya başlanan bu paradoksal durumlar, günlük hayatta aslında her birimizin hemen yanı başında!
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ABD'li yazar Heller, bir yüzbaşının askerlik süresiyle ilgili yaşadığı çelişkiyi 'Catch-22' romanında ele almış, bu paradoksal durum 'Catch-22' adıyla literatüre geçmişti.
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Heller'ın bu romanı 2019 yılında mini bir dizi olarak da uyarlanmış, George Clooney'nin de oynadığı dizide Christopher Abbott tarafından canlandırılan karakterin yaşadığı çelişki gözler önüne serilmişti.
İşte bu da bizi 'Catch-22' kavramına götürüyor. Nedir bu 'Catch-22' peki? Bir sorunun çözümünün, sorunun özünde yer alan durumdan dolayı mümkün olamamasına yani kısaca çelişkiye deniliyor.
Yani örneğin bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz fakat ihtiyaç duyma durumunuz bu şeye sahip olmanıza da engel teşkil ediyor aynı zamanda. Kurallar birbiriyle çelişiyor yani!
Hemen bir örnekle detaylandıralım: Heller'ın romanında bir pilot uçmak istemediği takdirde akıl sağlığı yerinde olarak kabul ediliyor çünkü ölüm riskiyle burun buruna olmak ve uçmayı istemek çılgınca bir şey olarak görülüyor.
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Dolayısıyla uçmak isteyen pilotlar da deli olarak kabul ediliyor, çünkü uçmayı istemek çılgınca bir hareket. Deli olarak kabul edilen pilotlar revire gidiyor ve uçmak istemediklerini söylüyor ve böylece görevlerinden alınıyorlar.
Ama bu noktada işler karışıyor, çünkü uçmak istemedikleri için aslında akıl sağlıkları yerinde görülüyor. Böylelikle tekrardan uçmaya elverişli hale geliyorlar!
Günlük hayattan bir örnek daha verelim. Mezun oldunuz ve iş arıyorsunuz. Ama işe girmeniz zordur çünkü sizden tecrübe sahibi olmanız beklenir.
Ama siz de haklısınız, öyle bir anda tecrübe sahibi olamazsınız, çünkü önce bir işe girmeniz gerekir!
Hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilecek bu durumlar can sıkıcı olabiliyor. Peki siz daha önce hiç böyle bir durum içinde kaldınız mı?
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