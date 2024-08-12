Günde 7 Saatten Daha Az Uyuyanlar Tehlikede mi?

Sağlıklı bir yaşam için belki de ilk kural uyulan uykunun kalitesiyle alakalı. Eğer yeterince uyuyorsanız beyin fonksiyonlarınız da daha iyi çalışıyor, böylelikle günlük hayat içinde enerjik olabiliyorsunuz. Peki 7 saatten daha az uyumak gerçekten ne kadar tehlikeli?

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