Günde 7 Saatten Daha Az Uyuyanlar Tehlikede mi?
Günde 7 Saatten Daha Az Uyuyanlar Tehlikede mi?
Sağlıklı bir yaşam için belki de ilk kural uyulan uykunun kalitesiyle alakalı. Eğer yeterince uyuyorsanız beyin fonksiyonlarınız da daha iyi çalışıyor, böylelikle günlük hayat içinde enerjik olabiliyorsunuz. Peki 7 saatten daha az uyumak gerçekten ne kadar tehlikeli?
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2014 yılında Finlandiya'da yapılan bir araştırma, kaliteli bir uyku için kadınların ortalama 7.63 saat, erkeklerin ise ortalama 7.76 saat uyuması gerektiğini açığa çıkardı.
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ABD merkezli internet sitesi Healthline, geceleri 7 saatten daha az uyku uyuyanların karşılaşabileceği durumları mercek altına aldı.
20'li yaşlarındaki sağlıklı erkekler geceleri yalnızca 5 saat uyuduğunda vücutlarının yağları metabolize etme şekli olumsuz yönde değişkenlik gösteriyor.
Yeterince uyumayanlarda hipertansiyon, obezite, diyabet ve baskılanmış bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere pek çok sağlık sorunu riski var.
Az uyku uyumanın birçok olumsuz sonucu olabilir, ancak uyku eksikliğinden ölmek oldukça nadir görülen bir durum.
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24 saat uykusuz kalanlar sarhoşluğa benzer belirtiler gösterse de uykusuzluk 36 saate vardığında bu durum ilerde sizi ağır bir şekilde etkilemeye başlayabilir, bilişsel kabiliyetinizi yitirmenize dahi yol açabilir.
Uyku kalitesi için gündüz değil gece uyunması gerektiğini özellikle belirten uzmanlar, uyku kalitesi bozuk kişilerin ömür sürelerinin de risk altında olduğunu vurguluyor.
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