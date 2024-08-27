Türkiye'ye Estetik Ameliyat İçin Gelen İngiliz Kadın: "Türk Doktorlara Beni Öldürmeleri İçin Yalvardım"
Türkiye'ye Estetik Ameliyat İçin Gelen İngiliz Kadın: "Türk Doktorlara Beni Öldürmeleri İçin Yalvardım"
Fiyatlarının uygun olması sebebiyle yurt dışından çok sayıda kişi estetik ameliyat ve operasyonlar için Türkiye'yi tercih ediyor. Ancak son dönemde 'merdiven altı' olarak tabir edilen işletmelerin sayısının artması nedeniyle çok sayıda turist mağdur oluyor. 33 yaşındaki İngiliz vatandaşı Sara Platt da onlardan biri.
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Araştırmacılar, sağlık turizmi için İngiltere’den Türkiye'ye son 5 yılda gelen 28 kadının hayatını kaybettiğini belirtiyor, Türkiye'de mağdur olan turistlerin yaşadıkları problemler ise yurt dışında manşetlere taşınıyor.
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33 yaşındaki Sara Platt da onlardan biri. İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesine Türkiye'de yaşadığı kâbusu anlatan genç kadın, şunları söyledi:
"Karın germe ve meme büyütme ameliyatı için Türkiye'ye geldim. Ameliyatın ardından yaralarım iyileşmedi. Her yerim ağrıyordu."
"İkinci kez bir ameliyat daha geçirdim. Sadece lokal anestezi yapıldı ama adeta uyanıkken canlı canlı öldürülüyor gibiydim. Çektiğim acıdan ötürü doktorlara beni öldürmeleri için yalvarıyordum."
"Bir alet derimi yakmaya başladı. Tenimdeki cızırtıyı hissedebiliyordum, sanki canlı canlı yanıyordum. Hayatımı mahveden bu oldu. Hayatımın geri kalanında da hep o anı hatırlamaya devam edeceğime eminim. Yine de hayatta olduğum için minnettarım."
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Ülkesine döndükten sonra sağlığına kavuşmak için 9 ameliyat daha geçiren genç kadının vücudunda kalıcı izler kaldığı da Daily Mirror'daki haberde yer alan detaylar arasında.
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Belli bir yüzde oranı ile bu tür istenmeyen durumlar gerçekleşiyor olabilir. Mesela milyonda bir kadar azsa bile her yıl bir milyon kişiye bu işlem yapıldığı... Devamını Gör