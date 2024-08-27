Türkiye'ye Estetik Ameliyat İçin Gelen İngiliz Kadın: "Türk Doktorlara Beni Öldürmeleri İçin Yalvardım"

Fiyatlarının uygun olması sebebiyle yurt dışından çok sayıda kişi estetik ameliyat ve operasyonlar için Türkiye'yi tercih ediyor. Ancak son dönemde 'merdiven altı' olarak tabir edilen işletmelerin sayısının artması nedeniyle çok sayıda turist mağdur oluyor. 33 yaşındaki İngiliz vatandaşı Sara Platt da onlardan biri.

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