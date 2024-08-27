Size Göre İhtiyaç, Onlara Göre Tutku: Kaleminden Adeta Bal Damlayanların Hayranlık Uyandıran El Yazıları
Size Göre İhtiyaç, Onlara Göre Tutku: Kaleminden Adeta Bal Damlayanların Hayranlık Uyandıran El Yazıları
Yazı yazmak birçoğumuz için kendimizi ifade ederken bize yardımcı olan bir ihtiyaç. Bazılarına göre ise bir tutku, bir hayat felsefesi! İşte kaleminden adeta bal damlayanların hayranlık uyandıran el yazıları...
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Şu ahenge bakar mısınız?
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C ve m harfleri inanılmaz şık!
Bunları yazanın 97 yaşında bir büyükanne olduğunu bildiğimizde işin rengi değişiyor!
Okuması çok zor belki ama göze inanılmaz hoş geliyor.
Solak birinin sağ eliyle yazdığı yazı bu. Sol eliyle nasıl daha başka harikalar yaratıyordur, kim bilir...
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Artık bu kadarı da şov!
Kusursuz gözüküyor...
62.5'in muhteşemliği, özellikle de o 5 rakamı muazzam ötesi gözüküyor!
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