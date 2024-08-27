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Size Göre İhtiyaç, Onlara Göre Tutku: Kaleminden Adeta Bal Damlayanların Hayranlık Uyandıran El Yazıları

Size Göre İhtiyaç, Onlara Göre Tutku: Kaleminden Adeta Bal Damlayanların Hayranlık Uyandıran El Yazıları

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 12:14

Yazı yazmak birçoğumuz için kendimizi ifade ederken bize yardımcı olan bir ihtiyaç. Bazılarına göre ise bir tutku, bir hayat felsefesi! İşte kaleminden adeta bal damlayanların hayranlık uyandıran el yazıları...

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