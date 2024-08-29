Boşandıktan 20 Gün Sonra Başlayan Nez Aşkı Bitti: Eski Eşten Onur Atilla'ya Manidar Gönderme Gecikmedi!

Geçtiğimiz temmuz ayının gündemi ve en çok tartışılan aşkı Onur Atilla ve Nez'in ilişki serüveni kısa sürdü. Geçtiğimiz saatlerde ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyuran Nez'e ve Onur Atilla'ya eski eş Sinem Ayyıldız'dan manidar göndermeler gecikmedi...