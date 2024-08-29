Boşandıktan 20 Gün Sonra Başlayan Nez Aşkı Bitti: Eski Eşten Onur Atilla'ya Manidar Gönderme Gecikmedi!
Boşandıktan 20 Gün Sonra Başlayan Nez Aşkı Bitti: Eski Eşten Onur Atilla'ya Manidar Gönderme Gecikmedi!
Geçtiğimiz temmuz ayının gündemi ve en çok tartışılan aşkı Onur Atilla ve Nez'in ilişki serüveni kısa sürdü. Geçtiğimiz saatlerde ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyuran Nez'e ve Onur Atilla'ya eski eş Sinem Ayyıldız'dan manidar göndermeler gecikmedi...
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Geçtiğimiz temmuz magazin gündemine oturan haber Güldür Güldür'den Onur Atilla'nın 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'dan boşandıktan hemen 20 gün sonra yeni bir aşka yelken açması ve bunu göze sokması olmuştu hatırlarsanız.
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İkilinin aşk pozları gündeme bomba gibi oturmuş, boşanma ve yeni aşka yelken açma bu kadar peş peşe olunca sosyal medya kullanıcılarından "evliliği Nez bitirmiş" yorumları peş peşe sıralanmıştı tabii.
Hem Onur Atilla hem Nez aşkın sonradan başladığını söyleyerek ortada ihanet gibi bir durum olmadığını söylediyse de Onur Atilla'nın eşi farklı açıklamalarda bulunmuştu.
"Herkes tarafından kabul görmüş malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı ve kararında net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu." açıklamasında bulunan Sinem Ayyıldız, hem ihanete uğradığını ima etmiş hem de boşanmayı isteyen taraf olmadığını belirtmişti.
Onur Atilla ne Nez'in yerlere göklere sığdıramadığı aşk kendi halinde devam edip zaman zaman tepki çekiyordu ki bu aşk da fos çıktı. Geçtiğimiz saatlerde Nez, sosyal medya hesabından Onur Atilla'yla ayrıldıklarını duyurdu.
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Yalnızca bir kez açıklama yapan sonra da sessizliğine gömülen eski eş Sinem Ayyıldız, ayrılık haberini duyunca yerinde duramadı.
Önce bir gönderisinin altına gelen yoruma kalp bıraktı...
Kendisinin hesabı gizli olduğu için paylaşımı direkt veremiyoruz fakat Ayyıldız'ı takip eden Magazin Burada hesabının iddiasına göre bir de manidar paylaşım geldi kendisinden. Ayyıldız, paylaşımına "Nereye çıkacağını bildiği yolda yürümeli insan." notunu düştü.
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