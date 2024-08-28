Anneanne Yetmedi: Taro Emir Tekin'e Evlilik Konusunda Bir Çekimser Oy da Anne Şevval Sam'dan!
Anneanne Yetmedi: Taro Emir Tekin'e Evlilik Konusunda Bir Çekimser Oy da Anne Şevval Sam'dan!
Aramızda Kalmasın muhabiri Serkan Kazancı tarafından bir davette görüntülenen Şevval Sam, 'Oğlunuz Taro Emir Tekin'in evlenmesini ister miydiniz?' sorusuna cevap verdi. Taro'ya anneanne Leman Sam'dan sonra bir çekimser oy da anneden geldi!
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Sadakatsiz'deki performansının ardından Yalı Çapkını kadrosuna dahil olan ve yıldızını iyice parlatan, kendine has karizması ve yakışıklılığıyla dikkat çeken Taro Emir Tekin'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin'in oğlu olan Taro Emir, hayatımıza girdi gireli en gözde isimlerden biri haline gelmeyi başardı.
Popüler meslektaşlarıyla kurduğu dostluk ve çektiği fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Taro Emir, annesi Şevval Sam'a düşkünlüğüyle de öne çıkıyor biliyorsunuz.
Tabi anneannesi Leman Sam ve teyzesi Şehnaz'a da... Belki denk gelmişsinizdir anneanne Leman Sam, geçtiğimiz aylarda üstü kapalı bir evlilik göndermesinde bulunmuştu torununa.
Üstünden çok geçmedi, geçtiğimiz saatlerde bir davette Aramızda Kalmasın muhabiri Serkan Kazancı tarafından görüntülenen anne Şevval Sam'dan da çekimser oy geldi Taro Emir'in evlenmesine!
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"Evlilikle ilgili fikrim o kadar şey değil yani ben evlilik meraklısı biri değilim." diyen Şevval Sam, "Ama gerçekten hayat arkadaşlığı, oyun arkadaşlığı yapacağı bir aşk bulmasını isterim o zaman da bunun yaşı yok yani!" açıklamasında bulundu.
Ardından annesi Leman Sam'ın neden çekimser yaklaştığıyla ilgili de "Biz hepimiz biraz işkolik bir aileyiz. Taro çıktığı yolculukta yolun biraz başında gibi. Hem aileyi idare etmek hem işinde kendini geliştirmek eş zamanlı olamayabilir. O yüzden belli bir yere geldikten sonra böyle bir seçim yapması daha mantıklı olur." yorumunda bulundu.
İşte o anlar:
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