Anneanne Yetmedi: Taro Emir Tekin'e Evlilik Konusunda Bir Çekimser Oy da Anne Şevval Sam'dan!

Aramızda Kalmasın muhabiri Serkan Kazancı tarafından bir davette görüntülenen Şevval Sam, 'Oğlunuz Taro Emir Tekin'in evlenmesini ister miydiniz?' sorusuna cevap verdi. Taro'ya anneanne Leman Sam'dan sonra bir çekimser oy da anneden geldi!