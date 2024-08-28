Kız Kardeşiyle Sergi Gezerken Elay'ı da Koynuna Alan Aslı Enver, Kızını Sanat Sepet İşlerine Erken Başlattı!
Kız Kardeşiyle Sergi Gezerken Elay'ı da Koynuna Alan Aslı Enver, Kızını Sanat Sepet İşlerine Erken Başlattı!
Kız kardeşi Anıl Enver ve kızı Elay'la tatile çıkan Aslı Enver, sergi gezisine kızını da götürdü! Sanat sepet işlerine erken başlayan Elay'ın halleri kalp eritti.
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Duru ve doğal güzelliği, cana yakın halleri ve sempatik tavırlarıyla hayatımıza girdiği günden beri dikkat çeken oyuncu Aslı Enver, son zamanlarda her şeyden çok kızı Elay'la gündeme geliyor biliyorsunuz!
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Şöyle kısaca bir geriye gidelim! 2022'de Berkin Gökbudak'la evlenen Aslı Enver, kısa bir süre sonra da ilk bebeği Elay'ı kucağına almıştı.
Elay'ı altı ay boyunca göremedik ama altıncı ayda bir paylaşımlar geldi ki hepimiz düştük bu güzel kıza!
O zamandan beri de magazinin gündeminden ve radarından düşmedi biblo Elay! Annesiyle her anısı, her pozu kalbimizi eritti, eritmeye de devam ediyor.
Bu sefer de annesiyle çıktığı tatilde sergi gezdiği anlarla gündemde kendisi! Kızıyla yeni hayatının tadını doyasıya çıkaran Aslı Enver, Elay'ı koynundan yine ayırmadı.
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Kız kardeşi Anıl Enver'in de onlarla beraber kızlar tatilinde olduğu da ortaya çıktı. Elay'ın şaşkın bakışları "41 kere maşallah" dedirtti!
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