Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya'yla Düğün Karelerini Önce Beğendi Sonra Beğenisini Geri Çekti!

4 Eylül gecesi dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya ikilisi gündeme bomba gibi oturmuştu. Geceyi Çağla Altunkaya'yı mutlu etmek için düzenlediğini itiraf eden Acun Ilıcalı geçtiğimiz saatlerde düğün fotoğraflarını paylaşmıştı. O gönderiyi beğenen bir isim de eski eşi Şeyma Subaşı oldu.