Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya'yla Düğün Karelerini Önce Beğendi Sonra Beğenisini Geri Çekti!
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya'yla Düğün Karelerini Önce Beğendi Sonra Beğenisini Geri Çekti!
4 Eylül gecesi dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya ikilisi gündeme bomba gibi oturmuştu. Geceyi Çağla Altunkaya'yı mutlu etmek için düzenlediğini itiraf eden Acun Ilıcalı geçtiğimiz saatlerde düğün fotoğraflarını paylaşmıştı. O gönderiyi beğenen bir isim de eski eşi Şeyma Subaşı oldu.
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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararlarını aldıklarından beri gündemde bildiğiniz gibi.
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4 Eylül akşamı gerçekleşen düğün ise birbirinden güzel karelerle belgelenmiş, katılan ünlü isimlerden, düşünülen ince detaylara pek çok olay ilgi çekmişti.
Sürat teknesi ile karşıladığı gelininden özenle hazırlanan davetiyeye adından büyük jestlerle bahsettiren Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz saatlerde bir paylaşım geldi.
Çağla Altunkaya ile düğünlerinden birbirinden özel anları paylaşan Acun Ilıcalı bu mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etmişti.
İlerleyen dakikalarda Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın da o gönderiyi beğenmesi dikkatli kullanıcılardan kaçmadı! Fakat Subaşı bir süre sonra beğenisini geri çekti.
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