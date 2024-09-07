Tatilden Dönen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Çiftinin Havaalanındaki Sahiplenici Tutuşu Dikkat Çekti
Tatilden Dönen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Çiftinin Havaalanındaki Sahiplenici Tutuşu Dikkat Çekti
Sosyal medyada yaşadıkları aşkı gözler önüne seren Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisi son olarak Yunanistan tatilinden yaptıkları paylaşımlarla adlarından bahsettirmişti. Pozlarıyla kimilerinin beğenisini kazamaya başlayan ikili tatil dönüşü havaalanında görüntülendi! Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'in elini sımsıkı tuttuğu anlar kameralara yansıdı.
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Magazin muhabirlerine yakalandıkları ilk günden bu yana manşetlere yerleşmeyi sık sık başaran gözde çiftimiz Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in birlikteliğini duymayan kalmamıştır.
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Genellikle Sarıkaya'nın beklenmedik hamleleriyle, konserlerine sağladığı katılımlarla ve övgü dolu yorumlarıyla konuştuğumuz çiftimiz o günden bu yana ilişkilerini sağlam adımlarla devam ettiriyor.
Kimileri bu ilişkiye pek inanmasa da çiftimiz zaman zaman bir restoranda romantik bir akşam yemeğinden dudak dudağa oldukları anlara sık sık kameralara yakalanıyor.
Son olarak baş başa tatile çıkan Sarıkaya ve Demir çifti ilk kez birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmış ve bu pozlar çok konuşulmuştu.
Yunanistan tatilinden dönerken havaalanında görüntülenen ikili yine kameralara yakalandı👇 Serenay Sarıkaya'nın mutluluğu ve Demir'in elini sıkı sıkıya tutuşu dikkat çekti.
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Sarıkaya'nın mutluluğunu görenler ikiliyi birbirine yakıştırmadan edemedi!
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Çiftimizi birbirine yakıştıranlar olsa da bu aşka inanmayanlar yine çoğunluktaydı 👇
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