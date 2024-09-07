Tatilden Dönen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Çiftinin Havaalanındaki Sahiplenici Tutuşu Dikkat Çekti

Sosyal medyada yaşadıkları aşkı gözler önüne seren Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisi son olarak Yunanistan tatilinden yaptıkları paylaşımlarla adlarından bahsettirmişti. Pozlarıyla kimilerinin beğenisini kazamaya başlayan ikili tatil dönüşü havaalanında görüntülendi! Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'in elini sımsıkı tuttuğu anlar kameralara yansıdı.