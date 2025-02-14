Ortada Ayrılık Yokmuş! Hakan Sabancı'yı Doğum Gününde Yalnız Bırakan Hande Erçel'den Beklenen Paylaşım Geldi
Ortada Ayrılık Yokmuş! Hakan Sabancı'yı Doğum Gününde Yalnız Bırakan Hande Erçel'den Beklenen Paylaşım Geldi
Bir süredir birlikte kameralara yakalanmayan haliyle de ayrılık haberleriyle anılmaya başlanan Hande Erçel ve Hakan Sabancı iddiaları yalanladı. Son aylarda Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filmi yüzünden bir hayli yoğun olan Hande Erçel'i tek başına görmeye alışmıştık.
14 Şubat Sevgililer Günü aynı zamanda doğum günü olan Hakan Sabancı ise ilk kutlamayı ailesiyle yapmıştı. Kutlamaya Hande Erçel katılmamıştı. Hande Erçel'in paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu olurken beklenen doğum günü kutlaması geldi!
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Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti şüphesiz günümüzün en merakla takip edilen ve beğenilen çiftlerinden bir tanesi.
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Boy boy paylaştıkları sosyal medya pozlarıyla her seferinde beğeni yağmuruna tutulan çiftimizin adını zaman zaman Sabancı ailesiyle zaman zaman da çıktıkları romantik tatillerle anmaya artık alıştık.
Hakan Sabancı'nın yanında görmeye alıştığımız Hande Erçel'i bir süredir katıldığı etkinliklerde ve havaalanlarında yalnız görmeye başlamıştık.
Barış Arduç'la yeni filmleri 'Rüzgara Bırak'ın telaşına kapılan oyuncu bir süredir galalarda da partneriyle boy göstermeye başlayınca gözler kendisini bir an bile yalnız bırakmayan Hakan Sabancı'yı arıyordu.
Ortaya ayrılık iddiaları da atılınca haliyle 14 Şubat Sevgililer Gününde ikilinin birlikte bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu.
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Aynı zamanda Hakan Sabancı'nın doğum günü olan 14 Şubat'ta, gündüz gerçekleşen aile kutlamasına katılmayan Hande Erçel meraklı gözlerin giderek artmasına neden olmuştu.
Ve beklenen paylaşım geldi... İddiaları geç de olsa yaptığı paylaşımla yalanlayan Hande Erçel biricik aşkı hakan Sabancı'nın doğum gününü "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla kutladı.
"Her yaşında daha da artarak..." notunu düşen Hande Erçel, Hakan Sabancı'ya olan aşkını böyle haykırdı!
Çiftimizden herhangi bir yeni paylaşım gelmese de, eski pozlarla yetinsek de güzel oyuncu Sabancı'nın sevgililer gününü de bu paylaşımla kutladı...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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