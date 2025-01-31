Danla Biliç'le Birbirlerini Takipten Çıkarak Küslük İddialarını Körükleyen Ala Tokel'den Manidar Paylaşım!
Danla Biliç'le Birbirlerini Takipten Çıkarak Küslük İddialarını Körükleyen Ala Tokel'den Manidar Paylaşım!
Sosyal medyanın en bilinir isimlerinden biri haline gelen Danla Biliç'in Ala Tokel'le arkadaşlığı yakın zamanda ilgi odağı olmuştu. İkilinin birlikte çektikleri videolar, aşk hayatları gibi detaylar sosyal medyada çok konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise birbirini takipten çıkan Tokel ve Biliç'in arasının kötü olduğu akıllara gelmişti. İddiaların ardından Tokel'den manidar bir paylaşım geldi! Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Sosyal medyanın en çok tanınan isimlerinden olan Danla Biliç ve Ala Tokel arkadaşlığına belki daha önce denk gelmişsinizdir.
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Paylaşımlarıyla ve aşk hayatlarıyla oldukça konuşulan ikili arkadaşlıkları ve birlikte çektikleri videolarla da sık sık magazin manşetlerine yerleşir olmuştu.
Arkadaşlıkları uzun süredir devam eden hatta birlikte seyahatlere de çıkan ikiliden geçtiğimiz saatlerde şok bir hamle geldi.
Biliyorsunuz sosyal medyada varlığını kanıtlayan isimler zaman zaman birbirleriyle yaşadıkları kaoslarla konuşulabiliyor. Son olarak Ala Tokel ve Danla Biliç de onlardan biri oldu!
Birbirlerini sosyal medya hesaplarında takipten çıkaran ikilinin küstüğü iddiaları kol gezmeye başlamıştı. Genellikle yaptıkları paylaşımlardan göndermeleri esik tutmayan ikiliden ilk paylaşımı Ala Tokel yaptı!
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Tokel'in araba camından Biliç'in reklamının bulunduğu panoya attığı manidar bakışlarla yaptığı paylaşımı kısa sürede küslük iddialarının kuvvetlenmesine neden oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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