Doğmamış Çocuklarına Hesap Açmışlardı: Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin Çifti Oğullarını Kucaklarına Aldı
Doğmamış Çocuklarına Hesap Açmışlardı: Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin Çifti Oğullarını Kucaklarına Aldı
2020’de evlenen Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, çifti geçtiğimiz aylarda müjdeli haberi vermişti. Hamilelik sürecini gözler önünde yaşayan oyuncu çift erkek bebek beklediklerini duyurmuştu. Doğmamış çocuklarına hesap açan çift gündeme yerleşmişti. Ünlü çiftimiz geçtiğimiz dakikalarda Atlas ismini verdikleri oğullarını kucaklarına aldılar!
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2020 yılında kendisi gibi oyuncu Cansel Elçin ile dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat, Ağustos ayında hamilelik haberi vermişti!
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Bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan çiftimiz geçtiğimiz saatlerde doğmamış bebeklerine açtıkları sosyal medya hesabıyla gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz dakikalarda çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çiftimizden müjdeli haber geldi! İkili Atlas adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.
Cansel Elçin güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ve düştüğü "Bugün 31 Ocak Cuma. Hoşgeldin Atlas" notuyla paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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