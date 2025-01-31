Ayrılık Yüzünden mi? 10 Yıl Yaşlanmış Gibi Gözüken Justin Bieber'ın Kameralara Yakalanan Son Hali Korkuttu
Ayrılık Yüzünden mi? 10 Yıl Yaşlanmış Gibi Gözüken Justin Bieber'ın Kameralara Yakalanan Son Hali Korkuttu
Kariyerini gözler önünde büyüten isimlerden biri olan Justin Bieber dünyanın en çok tanınan sanatçılarından biri olmayı başarmış ve yıllar içinde adından bahsettirmeye devam etmişti. Son zamanlarda gündemde adını daha sık duyduğumuz isim aile hayatındaki çalkantılarla konuşuluyordu. 2018 senesinde evlendiği Hailey Bieber'la geçtiğimiz sene oğullarını kucağına alan şarkıcının ilişkisinin bittiği iddia edilmeye başlanmıştı. Birbirlerini takipten çıkan ikili dedikoduları körüklemişti. Hakkında çıkan haberlerin ardından kameralara yakalanan Justin Bieber'ın son hali korkuttu.
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Yıllar içerisinde gündeme şarkılarıyla düştüğü kadar özel hayatıyla da konuşulmaya başalanan Justin Bieber'ın adını birçok iniş ve çıkışla anmaya alıştık.
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Uzun bir süredir sektörde olan şarkıcıyı son yıllarda geçirdiği zor zamanlarla konuşmaya başlamıştık hatta kendisinin ağır bir depresyon geçirdiği de iddia ediliyordu.
Geçtiğimiz aylarda Puff Diddy davasıyla adından bahsettiren ünlü ismin ortaya atılan korkunç iddialarda mağdurlardan biri olduğu da ortaya çıkmış, Bieber'ın ağladığı o görüntüler yürekleri burkmuştu.
Geçtiğimiz sene Hailey Bieber'la yaptıkları evlilikten oğlu Jack Blues Bieber'ı kucağına alan şarkıcı baba olmuş ve yaptığı paylaşımla sevenlerini duygulandırmıştı.
Özellikle babalıkla birlikte kendini toparladığı düşünülen Justin Bieber yine hayranlarını endişelendirdi! Son zamanlarda Hailey Bieber'la birbirini takipten çıkmasıyla gündeme gelen ismin yüzünden düşen bin parça kameralara böyle yansıdı.
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Tarzına zamanla alıştık ama Bieber'ın bir haftada resmen 10 yıl yaşlanmış gibi gözüken yüzü bu sefer korkuttu!
@jbcrewdotcom'un haberine göre ünlü ismin medyaya yansıyan fotoğraflardan rahatsız olduğu ve kaldırılması için dava açtığı iddia edildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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