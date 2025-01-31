Danla Bilic ve Ala Tokel Arasına Kara Kedi mi Girdi? Birbirlerini Jet Hızıyla Takipten Çıktılar!
Danla Bilic ve Ala Tokel Arasına Kara Kedi mi Girdi? Birbirlerini Jet Hızıyla Takipten Çıktılar!
Sosyal medyanın gözde ikilisi Danla Bilic ve Ala Tokel birbirlerini Instagram’da takipten çıkardı! Yıllardır yakın dostluklarıyla bilinen ikilinin bu hamlesi takipçilerini şaşırttı. Sürekli birlikte vakit geçiren ve dostluklarını her fırsatta gösteren fenomenlerin neden yollarını ayırdığı ise merak konusu oldu.
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Sosyal medyanın kimine göre sevilen kimine göre itici bulunan isimlerinden Danla Bilic, her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor. Uzun yıllardır dost olduğu Ala Tokel’le neredeyse her anını paylaşan Bilic, son hareketiyle kafaları karıştırdı.
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Çünkü ikili birbirlerini Instagram’da takip etmeyi bıraktı! Ne Danla Bilic Ala Tokel'i takip ediyor artık, ne Ala Tokel Danla Bilic'i.
Bu gelişmeyi fark eden takipçileri hemen “Ne oldu?” sorusunu sormaya başladı. Ala Tokel ve Danla Bilic’in arkadaşlığı her zaman sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Birlikte yaptıkları tatiller, eğlenceli paylaşımlar ve güçlü dostlukları herkesin dilindeydi. Ama şimdi işler değişmiş gibi görünüyor.
Peki aralarında ciddi bir kavga mı var, yoksa geçici bir küslük mü? Henüz iki taraftan da bir açıklama gelmiş değil.
Ama takipçileri bu olayın peşini kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor! Bekleyip göreceğiz.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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