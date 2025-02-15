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14 Şubat'ta Nazlı Sabancı'yla Paylaşım Yapmamasıyla Dikkat Çeken Hacı Sabancı'nın Gül Jesti Göze Sokuldu!

14 Şubat'ta Nazlı Sabancı'yla Paylaşım Yapmamasıyla Dikkat Çeken Hacı Sabancı'nın Gül Jesti Göze Sokuldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.02.2025 - 16:54

Cemiyetin en gözde ailesi olduğuna sayısız kez şahitlik ettiğimiz Sabancılar gün geçmiyor ki gündemden düşmesin... Son zamanlarda paylaşımlarıyla gözleri üzerine çeken Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin her adımı ayrı olay oluyor desek yeridir. Özellikle Nazlı Sabancı'nın kızları Alara ile yaptığı paylaşımları büyük ilgi görüyor.

Geçtiğimiz gün Sevgililer Günü paylaşımı yapmayan ikili yeniden konuşulmaya başlanmıştı ki Hacı Sabancı duruma el attı. Sosyal medya hesabından 14 Şubat'ta eşiyle hiç paylaşım yapmayan Sabancı hem Nazlı Sabancı hem de Alara'ya buket gönderdi. Nazlı Sabancı gerekeni yaptı!

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2021'de evlenen ve cemiyetin en popüler çiftlerinden biri haline gelen Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'nın birliktelikleri magazinin de gözde konularından biri haline geldi.

2021'de evlenen ve cemiyetin en popüler çiftlerinden biri haline gelen Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'nın birliktelikleri magazinin de gözde konularından biri haline geldi.

2017 yılında aşk yaşamaya başlayan ve birlikteliklerini evlikile taçlandıran ikilinin düğünü de günlerce manşetlerden düşmemişti.

Sabacıların gelini olmak kolay değil tabii ama Nazlı Sabancı şimdilerde Arzu Sabancı ile olan yakınlığıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkmayı başarıyor.

Sabacıların gelini olmak kolay değil tabii ama Nazlı Sabancı şimdilerde Arzu Sabancı ile olan yakınlığıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkmayı başarıyor.

Kendisi yalıdan paylaştığı pozlar ve davetlerdeki şıklığıyla sık sık adından bahsettirmeyi başarıyor.

2023'te ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucağına alan ikili kızlarının yüzlerini itinayla sakladıkları paylaşımlarla adlarından bahsettirirken geçtiğimiz aylarda ortaya bomba bir iddia atıldı.

2023'te ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucağına alan ikili kızlarının yüzlerini itinayla sakladıkları paylaşımlarla adlarından bahsettirirken geçtiğimiz aylarda ortaya bomba bir iddia atıldı.

Birkaç ay önce F.D. isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'dan olduğu iddialarıyla magazin manşetlerinin sallanmasına neden olmuştu.

Birkaç ay önce F.D. isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'dan olduğu iddialarıyla magazin manşetlerinin sallanmasına neden olmuştu.

F.D. bir dönem aşk yaşadığını öne sürdüğü ünlü isme açtığı babalık davasını geçtiğimiz ay kazanmış, 2021 yılında doğan Uzay'ın resmi olarak Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu kesinleşmişti.

Biz de yaşananlara dair tüm detaylardan bahsetmiştik:

Fakat ne Arzu Sabancı, ne Hacı Sabancı ne de Nazlı Sabancı olaya dair tek bir söz bile etmiş hatta aile bireyleri yaptıkları "her şey yolunda" paylaşımlarıyla konuşulmuştu.

Fakat ne Arzu Sabancı, ne Hacı Sabancı ne de Nazlı Sabancı olaya dair tek bir söz bile etmiş hatta aile bireyleri yaptıkları "her şey yolunda" paylaşımlarıyla konuşulmuştu.

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Bu gibi detaylarla çok konuşulan çiftimizin...

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Nazlı Sabancı'nın doğum gününü geçtiğimiz sene hikayede yaptığı paylaşımla kutlayan Hacı Sabancı'nın bu Sevgililer Gününde hiç paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Nazlı Sabancı'nın doğum gününü geçtiğimiz sene hikayede yaptığı paylaşımla kutlayan Hacı Sabancı'nın bu Sevgililer Gününde hiç paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Geçtiğimiz saatlerde ise Nazlı Sabancı'dan beklenen paylaşım geldi! Nazlı Sabancı Hacı Sabancı'nın kendisine ayrı kızları Arzu Alara'ya ayrı çiçek gönderdiği anları paylaştı!

Geçtiğimiz saatlerde ise Nazlı Sabancı'dan beklenen paylaşım geldi! Nazlı Sabancı Hacı Sabancı'nın kendisine ayrı kızları Arzu Alara'ya ayrı çiçek gönderdiği anları paylaştı!

Altına 'Benim' ve 'Alara'nın' notlarını ekleyen Nazlı Sabancı 'aralarının kötü olabileceği' iddialarına önlemini ışık hızında almış oldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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