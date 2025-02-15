14 Şubat'ta Nazlı Sabancı'yla Paylaşım Yapmamasıyla Dikkat Çeken Hacı Sabancı'nın Gül Jesti Göze Sokuldu!

Cemiyetin en gözde ailesi olduğuna sayısız kez şahitlik ettiğimiz Sabancılar gün geçmiyor ki gündemden düşmesin... Son zamanlarda paylaşımlarıyla gözleri üzerine çeken Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin her adımı ayrı olay oluyor desek yeridir. Özellikle Nazlı Sabancı'nın kızları Alara ile yaptığı paylaşımları büyük ilgi görüyor.

Geçtiğimiz gün Sevgililer Günü paylaşımı yapmayan ikili yeniden konuşulmaya başlanmıştı ki Hacı Sabancı duruma el attı. Sosyal medya hesabından 14 Şubat'ta eşiyle hiç paylaşım yapmayan Sabancı hem Nazlı Sabancı hem de Alara'ya buket gönderdi. Nazlı Sabancı gerekeni yaptı!