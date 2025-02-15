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37 Senedir Yalnız Olan Nebahat Çehre'nin Sevgililer Günü Paylaşımı Akıllara Firdevs Yöreoğlu'nu Getirdi!

37 Senedir Yalnız Olan Nebahat Çehre'nin Sevgililer Günü Paylaşımı Akıllara Firdevs Yöreoğlu'nu Getirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.02.2025 - 15:01

Son ilişkisini 1988 senesinde yaşayan ve yıllardır süren bekarlığıyla gündeme gelen Nebahat Çehre Sevgililer Günü paylaşımıyla adından bahsettirdi. Akıllara Aşk-ı Memnu'nun efsane karakteri Firdevs Yöreoğlu'nu getiren Nebahat Çehre'nin açıklamaları kulaklarda yankılandı. 37 senedir aşk orucunda olan ünlü ismin paylaşımına ve geçmişteki sözlerine gelin birlikte bakalım!

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Bir dönemler ortalığı kasıp kavuran, yıllardır popülaritesini kaybetmemiş olan yapım Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu karakterini canlandıran Nebahat Çehre'yi tanıyorsunuzdur.

Bir dönemler ortalığı kasıp kavuran, yıllardır popülaritesini kaybetmemiş olan yapım Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu karakterini canlandıran Nebahat Çehre'yi tanıyorsunuzdur.

Yıllara meydan okuyan isimlerden biri olan Çehre oyunculuğu ve duruşuyla beğeni toplayan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Yıllara meydan okuyan isimlerden biri olan Çehre oyunculuğu ve duruşuyla beğeni toplayan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Bir nesil için hafızalarda Firdevs Hanım olarak yer eden Nebahat Çehre hala daha ikonik cümleleriyle anılıyor.

Bir nesil için hafızalarda Firdevs Hanım olarak yer eden Nebahat Çehre hala daha ikonik cümleleriyle anılıyor.

Kendisi zaman zaman da aşk hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturuyor.

Son olarak 1988'de aşık olduğunu söyleyen Nebahat Çehre'nin o sözleri kimilerinin duygularına tercüman oluyor!

Son olarak 1988'de aşık olduğunu söyleyen Nebahat Çehre'nin o sözleri kimilerinin duygularına tercüman oluyor!

1967-1968 yılları arasında Yılmaz Güney'le evli kalan 1976 yılında ise milli basketbolcu Yavuz Demir ile evlenen Nebahat Çehre o yıllardan beri bekar.

Gelin usta ismin "yalnızlık" açıklamalarını birlikte hatırlayalım...

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Sevgililer Gününü de yalnız geçiren Nebahat Çehre geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla adından bahsettirdi!

Sevgililer Gününü de yalnız geçiren Nebahat Çehre geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla adından bahsettirdi!

Takipçilerinin Sevgililer Gününü kutlayan oyuncu paylaşımının altına 'Bugünün yalnızlığı' notunu düştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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