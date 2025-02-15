37 Senedir Yalnız Olan Nebahat Çehre'nin Sevgililer Günü Paylaşımı Akıllara Firdevs Yöreoğlu'nu Getirdi!
37 Senedir Yalnız Olan Nebahat Çehre'nin Sevgililer Günü Paylaşımı Akıllara Firdevs Yöreoğlu'nu Getirdi!
Son ilişkisini 1988 senesinde yaşayan ve yıllardır süren bekarlığıyla gündeme gelen Nebahat Çehre Sevgililer Günü paylaşımıyla adından bahsettirdi. Akıllara Aşk-ı Memnu'nun efsane karakteri Firdevs Yöreoğlu'nu getiren Nebahat Çehre'nin açıklamaları kulaklarda yankılandı. 37 senedir aşk orucunda olan ünlü ismin paylaşımına ve geçmişteki sözlerine gelin birlikte bakalım!
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Bir dönemler ortalığı kasıp kavuran, yıllardır popülaritesini kaybetmemiş olan yapım Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu karakterini canlandıran Nebahat Çehre'yi tanıyorsunuzdur.
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Yıllara meydan okuyan isimlerden biri olan Çehre oyunculuğu ve duruşuyla beğeni toplayan isimlerden biri olmaya devam ediyor.
Bir nesil için hafızalarda Firdevs Hanım olarak yer eden Nebahat Çehre hala daha ikonik cümleleriyle anılıyor.
Son olarak 1988'de aşık olduğunu söyleyen Nebahat Çehre'nin o sözleri kimilerinin duygularına tercüman oluyor!
Gelin usta ismin "yalnızlık" açıklamalarını birlikte hatırlayalım...
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Sevgililer Gününü de yalnız geçiren Nebahat Çehre geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla adından bahsettirdi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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