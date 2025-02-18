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Saç Boyası Nedeniyle Yüzünde Yanıklar Oluşan Yıldız Tilbe, Taktığı Taşlı Maske ile Dikkatleri Üzerine Çekti

Saç Boyası Nedeniyle Yüzünde Yanıklar Oluşan Yıldız Tilbe, Taktığı Taşlı Maske ile Dikkatleri Üzerine Çekti

Yıldız Tilbe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.02.2025 - 15:31 Son Güncelleme: 18.02.2025 - 15:32

Kullandığı saç boyası nedeniyle yüzünde kimyasal yanıklar olduğunu söyleyen şarkıcı Yıldız Tilbe, yüzüne taktığı taşlı maske ile yine dikkatleri üzerine çekti. 

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Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin yüzünde fena halde yanıklar oluşmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin yüzünde fena halde yanıklar oluşmuştu.

Ünlü şarkıcı, yüzünün son halini de sosyal medyadan paylaşıp; "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" açıklamasında bulunmuştu.

Ünlü şarkıcı, yüzünün son halini de sosyal medyadan paylaşıp; "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" açıklamasında bulunmuştu.

Yeni bir paylaşımda bulunan Yıldız Tilbe, bu kez yüzünü kapatan taşlı bir maske taktı.

Yeni bir paylaşımda bulunan Yıldız Tilbe, bu kez yüzünü kapatan taşlı bir maske taktı.

Maske Tilbe'nin yüzünün tamamını kapatsa da detaylı bakıldığında ünlü şarkıcının yüzündeki yanıkların henüz geçmediği görüldü.

Maske Tilbe'nin yüzünün tamamını kapatsa da detaylı bakıldığında ünlü şarkıcının yüzündeki yanıkların henüz geçmediği görüldü.

Yıldız Tilbe'nin taktığı taşlı maske bir arkadaşından hediye olarak geldi

Yıldız Tilbe'nin taktığı taşlı maske bir arkadaşından hediye olarak geldi

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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