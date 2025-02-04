Yüzünün Hali Şoka Soktu: Yıldız Tilbe'nin Suratında Saç Boyası Yüzünden Kimyasal Yanıklar Oluştu!

Ülkenin en deli dolu, en kendi halinde kadınlarından, aynı zamanda en iyi seslerinden de biri olan Yıldız Tilbe'yi hep kendine has marjinal tarzıyla konuştuk.

Özellikle son zamanlarda ne zaman muhabirleri görse büyük tersleyen Yıldız Tilbe, konserlerine tam gaz devam ederken X hesabını da sürekli olmasada gayet aktif kullanmaya başladı.

Geçtiğimiz saatlerde de saç boyası yüzünden kimyasal yanık olduğunu duyurdu ve son hallerini paylaştı... Gelin, Yıldız Tilbe'nin başına neler gelmiş beraber görelim!