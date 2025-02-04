Yüzünün Hali Şoka Soktu: Yıldız Tilbe'nin Suratında Saç Boyası Yüzünden Kimyasal Yanıklar Oluştu!
Yüzünün Hali Şoka Soktu: Yıldız Tilbe'nin Suratında Saç Boyası Yüzünden Kimyasal Yanıklar Oluştu!
Ülkenin en deli dolu, en kendi halinde kadınlarından, aynı zamanda en iyi seslerinden de biri olan Yıldız Tilbe'yi hep kendine has marjinal tarzıyla konuştuk.
Özellikle son zamanlarda ne zaman muhabirleri görse büyük tersleyen Yıldız Tilbe, konserlerine tam gaz devam ederken X hesabını da sürekli olmasada gayet aktif kullanmaya başladı.
Geçtiğimiz saatlerde de saç boyası yüzünden kimyasal yanık olduğunu duyurdu ve son hallerini paylaştı... Gelin, Yıldız Tilbe'nin başına neler gelmiş beraber görelim!
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"Yürü Anca Gidersin", "Vazgeçtim", "Çabuk Olalım Aşkım" gibi hepsi birbirinden efsane şarkılarıyla yıllardır kulağımızın pasını silen Yıldız Tilbe, oldukça marjinal tarzıyla da gözümüzü şenlendiriyor. 😂
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Konserlerine hız kesmeden devam eden Yıldız Tilbe, sık sık sahnedeki komik hareketleri ve danslarıyla gündem olurken X hesabını da hatrı sayılır bir aralıkla aktif kullanıyor.
Geçtiğimiz saatlerde de yine X hesabı aracılığıyla bir son durum bilgilendirmesi yaptı. Saç boyasının başına bela olduğunu söyledi.
"Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim , kimyasal yanık oldum" açıklamasında bulunanan Yıldız Tilbe gün gün yüzünün halini paylaştı.
Son halinin ise bu şekilde olduğunu dile getirdi.
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Valla ne diyelim! Çok geçmiş olsun, buyurun kimler neler demiş beraber bakalım👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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