"Bu Gidişin Dönüşü Yok" Diyen Hadise, Yeni Şarkısını Ortalığı Yangın Yerine Çeviren Pozla Duyurdu!
"Bu Gidişin Dönüşü Yok" Diyen Hadise, Yeni Şarkısını Ortalığı Yangın Yerine Çeviren Pozla Duyurdu!
Yıllar önce gencecik bir kızken 'Stir Me Up' şarkısıyla hayatımıza giren, o gün bugündür de gündemden bir an olsun düşmeyen Hadise'nin şu ana kadar attığı her adım olay oldu.
Geçtiğimiz aylarda ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve ne yazık ki dizisiyle IMDB'nin tarihinin en kötüleri listesine giren Hadise, geçtiğimiz saatlerde özüne, sözüne döndü.
Yeni şarkısının çıkış tarihini ve adını olay bir pozla duyurarak geceye bombasını bıraktı!
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Hayatımıza gencecik bir kızken giren, 2005 yılında çıkardığı "Stir Me Up" şarkısıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hadise, yıllar içerisinde ülkemizin önde gelen star'larından oldu.
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Konserdeki şovları, hepsi birbirinden iddialı ve olay kombinleri, şarkıları ve samimiyetiyle sahnelerde fırtınalar estirmeyi, kadın gücü vurgularıyla hayran bırakmayı da hiç bırakmadı.
Belki diziyi izlemişsinizdir, geçtiğimiz aylarda bir de oyunculuğa soyunmuştu kendisi hatırlarsanız.
Konser temposuna hız kesmeden devam etse de bir süredir oyunculuk macerasıyla gündeme gelen Hadise'den müjde geçtiğimiz saatlerde geldi.
Geceye bombasını aşağıdaki olay pozla bırakan Hadise, "Bu Gidişin Dönüşü Yok" isimli şarkısının 21 Şubat'ta çıkacağını duyurdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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