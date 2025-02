"Bu Gidişin Dönüşü Yok" Diyen Hadise, Yeni Şarkısını Ortalığı Yangın Yerine Çeviren Pozla Duyurdu!

Yıllar önce gencecik bir kızken 'Stir Me Up' şarkısıyla hayatımıza giren, o gün bugündür de gündemden bir an olsun düşmeyen Hadise'nin şu ana kadar attığı her adım olay oldu.

Geçtiğimiz aylarda ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve ne yazık ki dizisiyle IMDB'nin tarihinin en kötüleri listesine giren Hadise, geçtiğimiz saatlerde özüne, sözüne döndü.

Yeni şarkısının çıkış tarihini ve adını olay bir pozla duyurarak geceye bombasını bıraktı!