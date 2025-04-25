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Sadece 3 Malzemeyle Yapabileceğiniz 10 Şaşırtıcı Tarif

etiket Sadece 3 Malzemeyle Yapabileceğiniz 10 Şaşırtıcı Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 19:01

Mutfakta zaman kaybetmek yerine kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli tarifler mi arıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz! Philips Çift Hazneli Airfryer'ı kullanarak sadece 3 malzemeyle yapabileceğiniz, hem pratik hem de nefis tarifler derledik. Tatlılardan tuzlulara, kahvaltılardan atıştırmalıklara kadar birçok seçenekle mutfakta harikalar yaratmak mümkün. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilecek bu tarifler, hem zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor hem de damakları şenlendiriyor.

Hazırsanız, Philips Çift Hazneli Airfryer'da kolayca hazırlayabileceğiniz tariflere göz atmaya başlayalım!

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1. Izgara Tavuk & Patlıcan Salatası

1. Izgara Tavuk & Patlıcan Salatası

Yorgun bir günün ardından şöyle sağlıklı ama lezzetli bir akşam yemeği hayal et… Hem tavuğunu hem mezeni aynı anda hazırlıyorsun, bulaşık az, lezzet çok!

Izgara Tavuk

Malzemeler:

  • 300 gram tavuk göğsü (dilimlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı ama 3 malzemeye dahil sayabiliriz 🧄)

Nasıl Yapılır?

1. Tavuk göğsünü çok kalın olmayacak şekilde dilimle.

2. Yoğurtla marine etmek, tavuğa hem yumuşaklık hem hafif bir asidite verir. Bir kasede yoğurdu ve ezilmiş sarımsağı karıştır.

3. Tavuk dilimlerini bu karışıma bulayıp minimum 15 dakika (vaktin varsa 30-60 dk daha iyi) buzdolabında dinlendir.

  • Ardından tavuğu Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine diz. Gerekirse yağlı kağıt kullanabilirsin.

  • 200°C’de yaklaşık 15-17 dakika pişir. Ortasında pembe kalmadığından emin ol. Arada çevirirsen daha eşit kızarır.

Sonuç? Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık, yoğurtla marine edilmiş nefis bir tavuk.

Patlıcan Salatası

Malzemeler:

  • 2 adet kemer patlıcan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı yoğurt (veya limon suyu)

Nasıl Yapılır?

1. Patlıcanları alacalı soy (kabuklarını tamamen almana gerek yok, biraz görsellik iyidir).

2. Minik minik küp şeklinde doğra.

3. Üzerine zeytinyağı gezdirip güzelce harmanla.

4. Küçük hazneye yerleştir, üst üste gelmeyecek şekilde yay.

5. 180°C’de 15-18 dakika pişir. Arada karıştır ki her tarafı eşit kızarsın.

6. Airfryer'dan çıktıktan sonra oda sıcaklığına gelince yoğurtla karıştır (ya da limon suyu ve tuzla da yapabilirsin).

Soğuyunca efsane bir meze oluyor. Tavukla birlikte şahane bir ikili.

2. Domates ve Peynir Doldurulmuş Tavuk Rollatini

2. Domates ve Peynir Doldurulmuş Tavuk Rollatini

Klasik tavuk sarmasına Akdeniz dokunuşu: içi eriyen peynirli, domatesli sürpriz, dışı altın gibi kızarmış tavuk!

Malzemeler

  • 2 adet ince dövülmüş tavuk göğsü fileto

  • 4 dilim mozzarella ya da rendelenmiş kaşar peyniri

  • 4-6 dilim kurutulmuş domates (veya çeri domates, minik doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz & karabiber 

Nasıl Yapılır?

1. Tavuk göğüslerini streç film arasında döverek incelt. Yaklaşık 0.5 cm kalınlığında olmalı ki güzelce sarılabilsin.

2. Tuz ve karabiberle hafifçe tatlandır (isteğe bağlı).

3. Her bir filetonun ortasına 2 dilim domates ve 2 dilim peynir yerleştir. (Domatesin fazla sulu olmamasına dikkat — kurutulmuş olanlar idealdir.)

4. Tavuğu rulo şeklinde sıkıca sar. Açılmaması için kürdanla sabitleyebilirsin.

5. Üzerine hafifçe zeytinyağı gezdir. Arzuya göre galeta unu ya da parmesan da dışına serpebilirsin ama biz şu an temel versiyonundayız.

6. Rollatini’leri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştir. Aralarında boşluk bırak ki hava güzel dolaşsın.

7. 190°C’de 16-18 dakika pişir. Yarıda bir kez çevirirsen eşit kızarır.

8. Servis etmeden önce kürdanları çıkar, ortadan ikiye kes — kesit görüntüsü şov gibi olur!

3. Elmalı Çıtır Rulo & Kabak Dolması

3. Elmalı Çıtır Rulo & Kabak Dolması

Biri tatlı, biri sebzeli ama ikisi de aynı anda hazır!

Elmalı Çıtır Rulo

Malzemeler:

  • 1 adet yufka (ya da 2 küçük yaprak)

  • 1 adet elma (orta boy)

  • 1 tatlı kaşığı bal (veya hurma püresi)

Nasıl Yapılır?

1Elmayı soy, çekirdeklerini çıkar ve minik küpler halinde doğra.

2. Küçük bir tavada (veya airfryer’a dayanıklı minik bir kapta) elma küplerini hafif yumuşayana kadar ısıt — istersen biraz tarçın ekleyebilirsin ama biz 3 malzeme sınırındayız 😎

3. Yufkayı ser, ortasına elmalı karışımı koy ve üzerine 1 tatlı kaşığı bal gezdir.

4. Yufkayı bohça gibi katla veya sigara böreği gibi sar. Uçlarını hafifçe suyla ıslatarak yapıştır.

5. Üzerine fırça ile çok az su veya yağ sürebilirsin çıtırlaşsın diye.

6.Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştir.

7. 180°C’de 8-10 dakika pişir. Üzeri altın sarısı olunca tamamdır.

💡 İpucu: Dilersen piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsin ama gerek bile yok; dışı çıtır, içi meyve dolu!

Kabak Dolması

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy kabak

  • 4 yemek kaşığı haşlanmış kinoa veya ince bulgur (önceden haşlanmış)

  • 1 yemek kaşığı domates salçası (veya rendelenmiş domates)

Nasıl Yapılır?

1. Kabakları yıkayıp ikiye böl, içlerini tatlı kaşığı yardımıyla oyun.

2. Haşlanmış kinoa ile salçayı karıştır. Tuz, karabiber eklemek istersen serbest ama üçlü malzeme sınırına sadık kalalım.

3. Karışımı kabakların içine doldur. Hafif bastırarak sıkılaştır.

4. Üzerine birkaç damla zeytinyağı damlatabilirsin (saymıyoruz 😇).

5. Küçük hazneye yerleştir, çok yüksek olmayacak şekilde.

6. 180°C’de yaklaşık 15-17 dakika pişir. Kabaklar yumuşayıp iç harçla bütünleşti mi tamam!

💡 İpucu: Yanına yoğurt eklersen mis gibi olur ama o artık ekstraya giriyor 😉

4. Pırasalı Mini Börek

4. Pırasalı Mini Börek

Pırasalı Mini Börek

Malzemeler:

  • 2 adet yufka

  • 1 büyük pırasa (ince doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl Yapılır?

1Pırasayı ince ince doğra ve zeytinyağı ile tavada 4-5 dakika sotele. (Philips Çift Hazneli Airfryer'da önceden ısıtılmış küçük bir kabın içinde de olabilir.)

2. Yufkayı üçgenler halinde kes. Her bir parçaya az miktarda pırasalı iç harçtan koy.

3. Sigara böreği gibi sar veya gül böreği şekli ver.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştir. Üzerine çok az suyla ıslatılmış fırça gezdir ki çıtır çıtır olsun.

5. 180°C’de 8-10 dakika pişir. Üzerleri altın gibi kızardığında kahvaltı hazır!

5. Kahvaltılık Tacolar & Çikolatalı Kurabiyeler

5. Kahvaltılık Tacolar & Çikolatalı Kurabiyeler

Hem tatlı hem tuzlu tarifimizi aynı anda hazırlıyoruz!

Çikolatalı Kurabiye

Malzemeler:

  • 1 adet olgun muz

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı damla çikolata (veya bitter parça)

Nasıl Yapılır?

1. Muzu ez, üzerine yulaf ve çikolatayı ekle.

2.Karışımı yoğurup, minik kurabiye topları oluştur.

3. Airfryer haznesine yağlı kâğıt ser ve kurabiyeleri aralıklı diz.

4. 180°C’de 10-12 dakika pişir. Üzeri hafif çatlayınca hazır!

5. Ilıkken dışı çıtır, içi yumuşacık ve tam 'tatlı krizini bastıran' cinsten.

Kahvaltılık Mini TacolarMalzemeler:

  • 2 adet lavaş (ya da tortilla)

  • 2 yumurta

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş peynir (kaşar, mozzarella, vs.)

Nasıl Yapılır?

1. Lavaşları yuvarlak bir bardakla küçük parçalara ayır. Muffin kalıbı varsa içine koy, yoksa doğrudan airfryer’a yerleştirerek küçük “kase” şekli ver.

2. Her bir minik lavaşın içine biraz rendelenmiş peynir ve 1 çay kaşığı kadar çırpılmış yumurta koy.

3. Küçük haznede 180°C’de 7-8 dakika pişir. Yumurtalar kabarıp peynirler eriyince tamam!

4. Üzerine taze sebze veya baharat serpiştirmek serbest ama bu temel üçlüyle bile mükemmel.

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6. Yumurtalı ve Ispanaklı Quesadilla

6. Yumurtalı ve Ispanaklı Quesadilla

Sadece 3 malzeme kullanıyoruz ama ortaya çıkan şey öyle doyurucu, öyle dengeli ki, sabah kahvaltısında yedin mi akşama kadar acıkmazsın. Ayrıca Philips Çift Hazneli Airfryer'da yapılınca dışı çıtır, içi tam kıvamında oluyor.

Malzemeler 

  • 2 adet tortilla ekmeği

  • 2 adet yumurta

  • 1 avuç doğranmış ıspanak (taze ya da buzlukta çözdürülmüş)

Nasıl yapılır?

1. Taze ıspanak kullanıyorsan iyice yıka, saplarını temizle, minik minik doğra. Donmuş kullanıyorsan önceden çözdür ve suyunu sık. Ispanakların çok sulu olmaması önemli, yoksa tortilla hamur gibi olur.

2 Bir tavada biraz kavurmak isteyebilirsin ama tarifimizde doğrudan çiğ kullanmak da mümkün! Yumurtayla pişerken zaten yumuşayacak.

3. Yumurtaları bir kasede güzelce çırp. İçine ıspanakları ekle ve karıştır.

Bu aşamada tuz, karabiber gibi baharatlar eklemek cazip olabilir ama tarifimizin sadeliğini koruyoruz. Sadece 3 temel malzemeye sadık kalıyoruz. (Ama ileride eklersin, söz bizde kalır.)

4. Bir tortilla ekmeğini tezgâha ser. Yumurtalı ıspanak karışımını tam ortasına dök ama kenarlara çok yaklaştırma.

5. Üstüne ikinci tortilla ekmeğini kapat. Biraz bastır ki içi dağılmasın.

İstersen tortilla’yı ikiye katlayarak yarım daire şekli verebilirsin – bu daha küçük haznesine sığması için iyi bir seçenek.

6. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine bu quesadilla’yı dikkatlice yerleştir.

7. 180°C’de 8-10 dakika pişir. Arada bir kontrol et: üstü altın sarısı renge dönünce, içi de pişmiş demektir.

Tortilla’nın dışı çıtır çıtır olacak, içeriden ıspanaklı yumurtalar taşmaya başlayacak. O görüntüye direnmek çok zor!

Aynı anda küçük haznede yapılabilecek eşlikçi:

Aynı anda küçük hazneye birkaç dilim domatesi zeytinyağıyla kızartabilirsin. Böylece tam tabak bir kahvaltı sofrası havası yaratırsın, hem de sadece 3 ana malzeme kullanarak!

7. Mantar Dolması

7. Mantar Dolması

“Sofraya az malzemeyle klas bir şey koymam lazım” diyenlerin gizli silahı.

Malzemeler

  • 6 adet büyük mantar 

  • 3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri (veya mozarella)

  • 1 tutam maydanoz (ya da fesleğen, ne varsa)

 Nasıl Yapılır?

1. Mantarları akan suyun altında yıkama! Nemlenirse airfryer’da sulanır. Onun yerine hafif nemli bir bezle sil. Saplarını çıkar – ama atma, birazdan dolgu malzemesi olacaklar 😉

2. Çıkardığın sapları minik minik doğra.

3. Üzerine kaşar peynirini ekle. Maydanozu ince ince doğrayıp karışıma kat. Bu üçlü zaten harika bir uyum sağlıyor, ama istersen biraz karabiber eklemek serbest (yine de tarifin özüne sadık kalıyoruz).

4. Şapkaları ters çevir, yani içi yukarı bakacak şekilde hazırla.

5. Her birinin içine hazırladığın karışımdan dolu dolu yerleştir. Üzerini biraz bastır ki güzel dursun. Peynir taşsın, yeter ki lezzet fışkırsın.

6. Mantarları büyük hazneye yerleştir. Aralarına biraz boşluk bırak ki hava güzel dolaşsın. 200°C’de 10-12 dakika pişir.

7. Kaşar peyniri eriyip üzeri hafif kızardığında, mantar da içten yumuşamış ve suyunu hafif salmış olur.

Tam kıvam bu!

8. Fincan Kadayıf

8. Fincan Kadayıf

“Tatlı krizine 15 dakikada çözüm” diyenlerin gözdesi.

Malzemeler

  • 150 gr tel kadayıf

  • 3 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

  • 4 yemek kaşığı bal ya da pekmez (şerbet yerine)

Not: Şekerli şerbet kullanmak yerine bal veya pekmez tercih ettiğimiz için tarifimiz rafine şekersiz oluyor – ama canı isterse sonradan klasik şerbet de eklenebilir.

 Nasıl Yapılır?

1. Tel kadayıfı önce minik minik parçala. Kuruyorsa elinle biraz ufalayabilirsin.

2. Üzerine eritilmiş tereyağını dök.

3. İyice karıştır. Kadayıfların her yerine yağ değdiğinden emin ol. (Bu aşama en önemli noktalardan biri; yoksa çıtır olmaz.)

4. Küçük çay fincanlarına ya da silikon muffin kalıplarına (airfryer'a sığabilecek boyutta) yağlanmış kadayıfı bastırarak yerleştir.

5. Alt kısmı biraz kalın, kenarları daha ince olacak şekilde içini çanak gibi aç.

İstersen içlerine biraz ceviz, fındık koyabilirsin ama tarifin saf 3 malzemeli haliyle ilerliyoruz!

6. Kadayıf fincanlarını ters çevir. Altı üste gelecek şekilde pişiriyoruz ki güzelce kızarsın.

7. 200°C’de 8-10 dakika pişir. Üstü  kızarıp karamelize olmaya başladığında tamamdır. İstersen son 2 dakikada ısıyı biraz düşürüp dışı daha da çıtır hale getirebilirsin.

8. Kadayıfları Philips Çift Hazneli Airfryer'dan çıkardıktan sonra üzerlerine bal veya pekmez gezdir. Sıcak kadayıfla buluştuğunda bal yavaşça içine çekilecek ve tatlımız lokum gibi olacak.

9. Klasik şerbet sevenler içinse ayrı bir şerbet de hazırlanabilir ama biz bu tarifte pratikliği ve sadeliği seviyoruz.

9. Peynir Dolgulu Biberler

9. Peynir Dolgulu Biberler

“Basit ama sofistike” yemeklerin havalı temsilcisi.

Malzemeler

  • 4 adet dolmalık ya da sivri biber (tercihen kırmızı, ama yeşil de olur)

  • 100 gr peynir

  • Birkaç yaprak taze fesleğen (ya da roka, dereotu, elindekine göre)

Nasıl Yapılır?

1. Biberilerin sap kısımları kes. İçindeki çekirdekleri çıkar (bir çay kaşığı yardımıyla çok kolay çıkar).

2. Eğer sivri biber kullanıyorsan, enlemesine ikiye kesip minik kayıklar haline de getirebilirsin.

3. Peynirini küçük bir kasede çatalla ez.

4. İncecik doğradığın taze otları içine karıştır.

5. Hazırladığın harcı biberlerin içine bastırarak doldur. Kenarlardan hafif taşabilir, sorun değil.

6. Biberleri büyük hazneye tek sıra halinde yerleştir. 200°C’de 8-10 dakika pişir. Dilersen son 2 dakikada dereceyi 180°C’ye düşürüp biraz iç yumuşatma yapabilirsin.

10. Ayva Tatlısı

10. Ayva Tatlısı

“Anne eli değmiş gibi” ama Philips Çift Hazneli Airfryer'dan çıkan versiyonu.

Malzemeler 

  • 1 adet büyük boy ayva

  • 3 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 su bardağı su

Bonus ama saymıyoruz: Ayva çekirdekleri (renk için), tarçın çubuğu veya karanfil (koku için, opsiyonel)

Nasıl Yapılır?

1. Ayvaları ortadan iki kes. Çekirdek yuvasını çıkar ama sakla!

2. Ayva içini tatlı kaşığıyla biraz çukurlaştır, içine şerbet yerleşsin.

İstersen içini fındıkla doldurursun, ama biz tarifte 3 malzemeye sadığız 😉

3. Ayva yarımlarını küçük bir kaba ya da alüminyum folyo kaplı bir mini borcama yerleştir. Ayva yarımlarının ortasına 1,5'er yemek kaşığı toz şeker serp.

4. Kenarlara kalan şekeri de dök.

5. Ayva çekirdeklerini kabın köşelerine bırak — onlar doğal kırmızı renk verecek.

6.Üzerine yavaşça 1 bardak su gezdir.

Dilersen 1 çubuk tarçın ya da birkaç karanfil de atabilirsin ama tarifimiz 3 temel malzeme üzerinden ilerliyor.

7. Kabın üzerini folyo ile kapat. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştir. 170°C’de 30 dakika pişir.

8. Sonra folyoyu çıkar ve 5-7 dakika daha 190°C’de pişir, üzeri hafifçe karamelize olsun.

9. Ayvalar bıçağı zorlamadan içine alıyorsa hazırdır. Rengi pembe-kırmızıya dönmeye başlamışsa, sihir tamamdır!

Küçük haznede birkaç ceviz ya da fındığı hafifçe kavurabilirsin, tatlının üzerine çıtır çıtır dokunuş olarak ekle.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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