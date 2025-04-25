Sadece 3 Malzemeyle Yapabileceğiniz 10 Şaşırtıcı Tarif

Biri tatlı, biri sebzeli ama ikisi de aynı anda hazır!

Elmalı Çıtır Rulo

Malzemeler:

1 adet yufka (ya da 2 küçük yaprak)

1 adet elma (orta boy)

1 tatlı kaşığı bal (veya hurma püresi)

Nasıl Yapılır?

1. Elmayı soy, çekirdeklerini çıkar ve minik küpler halinde doğra.

2. Küçük bir tavada (veya airfryer’a dayanıklı minik bir kapta) elma küplerini hafif yumuşayana kadar ısıt — istersen biraz tarçın ekleyebilirsin ama biz 3 malzeme sınırındayız 😎

3. Yufkayı ser, ortasına elmalı karışımı koy ve üzerine 1 tatlı kaşığı bal gezdir.

4. Yufkayı bohça gibi katla veya sigara böreği gibi sar. Uçlarını hafifçe suyla ıslatarak yapıştır.

5. Üzerine fırça ile çok az su veya yağ sürebilirsin çıtırlaşsın diye.

6.Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştir.

7. 180°C’de 8-10 dakika pişir. Üzeri altın sarısı olunca tamamdır.

💡 İpucu: Dilersen piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsin ama gerek bile yok; dışı çıtır, içi meyve dolu!

Kabak Dolması

Malzemeler:

2 adet orta boy kabak

4 yemek kaşığı haşlanmış kinoa veya ince bulgur (önceden haşlanmış)

1 yemek kaşığı domates salçası (veya rendelenmiş domates)

Nasıl Yapılır?

1. Kabakları yıkayıp ikiye böl, içlerini tatlı kaşığı yardımıyla oyun.

2. Haşlanmış kinoa ile salçayı karıştır. Tuz, karabiber eklemek istersen serbest ama üçlü malzeme sınırına sadık kalalım.

3. Karışımı kabakların içine doldur. Hafif bastırarak sıkılaştır.

4. Üzerine birkaç damla zeytinyağı damlatabilirsin (saymıyoruz 😇).

5. Küçük hazneye yerleştir, çok yüksek olmayacak şekilde.

6. 180°C’de yaklaşık 15-17 dakika pişir. Kabaklar yumuşayıp iç harçla bütünleşti mi tamam!