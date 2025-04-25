Sadece 3 Malzemeyle Yapabileceğiniz 10 Şaşırtıcı Tarif
Mutfakta zaman kaybetmek yerine kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli tarifler mi arıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz! Philips Çift Hazneli Airfryer'ı kullanarak sadece 3 malzemeyle yapabileceğiniz, hem pratik hem de nefis tarifler derledik. Tatlılardan tuzlulara, kahvaltılardan atıştırmalıklara kadar birçok seçenekle mutfakta harikalar yaratmak mümkün. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilecek bu tarifler, hem zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor hem de damakları şenlendiriyor.
Hazırsanız, Philips Çift Hazneli Airfryer'da kolayca hazırlayabileceğiniz tariflere göz atmaya başlayalım!
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1. Izgara Tavuk & Patlıcan Salatası
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2. Domates ve Peynir Doldurulmuş Tavuk Rollatini
3. Elmalı Çıtır Rulo & Kabak Dolması
4. Pırasalı Mini Börek
5. Kahvaltılık Tacolar & Çikolatalı Kurabiyeler
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6. Yumurtalı ve Ispanaklı Quesadilla
7. Mantar Dolması
8. Fincan Kadayıf
9. Peynir Dolgulu Biberler
10. Ayva Tatlısı
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