İslam Memiş Açıkladı: Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Edecek mi?
Kaynak: https://www.cnnturk.com/video/ekonomi...
Güvenli limanda dalgalı seyir devam ediyor. Altın fiyatlarının haftanın son iş gününde ne kadar olduğu merak edilirken gram altında yaşanan düşüş dikkat çekti. Altın fiyatlarında düşüş sürerken yatırımcılar “Altında düşüş devam edecek mi?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, altının geleceğine dair tahminlerini CNN Türk ekranlarında paylaştı.
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Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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