İslam Memiş Açıkladı: Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Edecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı ek gümrük vergilerinin ardından Ons Altın rekor kırmıştı. Ancak 25 Nisan Cuma günü ise altında sert düşüş gözlemlendi. Gram altın 1.42 oranında değer kaybederek bugün 4 bin 70 TL civarına düştü. Ons Altın ise yüzde 1.51 oranında değer kaybetti.

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarına dair şunları söyledi:

'Altın fiyatlarında hafta başında sert yükseliş görmüştük. Gram altında 4 bin 300 TL, ons altında 3 bin 500 dolar seviyesine kadar yükseliş vardı. Fiziki altında tarafında şu anda 4 bin 137 TL ve 3 bin 290 dolar seviyesi var. 200 dolar 200 TL seviyesinin daha aşağısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz.

Sert düşüşün nedeni Trump’ın açıklamalarının biraz daha güvercin tonda olması. Yani Trump dedi ki “Çin’e vergi çok düşüreceğim ama sıfır da olmayacak'

Diğer yandan Fed Başkanı Powell ile aralarında gerginlik vardı. Zaten altın fiyatlarında köpük fiyatlama vardı. Altın fiyatları düşüş için bir açıklama bekliyordu. Bunu güzel fırsat olarak değerlendirdi. Bu hafta için haftalık bazda sert düşüşler gördük. Önümüzdeki hafta düşüş yönlü öngörümüz devam ediyor. Ons Altın tarafında 3 bin dolar seviyesi altında gram altında 4 bin TL altında sarkmalar bekliyoruz. Orta ve uzun vadeliye baktığımızda altın fiyatları bugünkü ekonomik koşullar ve gelişmeler karşısında yükseliş yönlü beklentimiz de devam ediyor.

Gram altın tarafında bu yıl 4 bin 500 TL Ons Altın tarafında 3 bin 500-700 dolar arasında beklentimiz geçerli.

Uzun vadeli plan yapmak lazım. Artık piyasalarda çok fazla sürpriz gelişme yaşanabiliyor. Yılın daha dört buçuk ayında yatırımcısına verdi. Ve agresif gelişmeler yaşandığı için altın yatırımcısı uzun vadeli plan yapmalı. Bir yıllık süreç içerisinde önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gram altın tarafında 6 bin TL, Ons Altın tarafında 4 bin 200 dolar seviyesiyle alakalı beklentimiz geçerliliğini koruyor. Önümüzdeki haftalarda düşüş beklentimiz devam ettiği için yatırımcıların sabırla beklemesi gereken bir süreçten geçtiğimizi söyleyebilirim. '