Düşüncelerini Analiz Ediyoruz: Senin Siyasi Görüşün Ne?
Düşüncelerini Analiz Ediyoruz: Senin Siyasi Görüşün Ne?
Hayat görüşlerin ve temel tercihler, kişiliğini şekillendirdiği gibi, siyasi eğilimlerini de doğrudan etkiler. Bazen hayata bakış açımız farkında olmadan bir ideolojiyle örtüşür. Bu test, günlük yaşamına ve dünyayı algılama şekline göre siyasi görüşünü keşfetmene yardımcı olacak! Kendi düşüncelerine yeni bir perspektiften bakmaya hazır mısın?
Hadi başlayalım!
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1. Bir sorunla karşılaştığında nasıl çözüm üretirsin?
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2. Ekonomik eşitsizliği nasıl değerlendiriyorsun?
3. Eğitim sistemiyle ilgili düşüncen nedir?
4. Güvenlik konusundaki önceliklerin neler?
5. Sosyal medyanın toplumu etkileme gücü hakkında ne düşünüyorsun?
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6. Göçmenlerin topluma entegrasyonu için neler yapılabilir?
7. İşsizlik sorunuyla ilgili çözüm önerin nedir?
8. Çevre koruması senin için ne ifade ediyor?
9. Kendi kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırdığında ne düşünüyorsun?
10. Sağlık hizmetlerine erişim hakkında ne düşünüyorsun?
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Merkezci Duruş
Muhafazakâr Perspektif
Liberal Düşünce
Devrimci Ruh
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