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Toksik Kıskançlık Testi: Sen Bu İşin Neresindesin?

Toksik Kıskançlık Testi: Sen Bu İşin Neresindesin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 16:02

Herkes zaman zaman kıskançlık hissi yaşayabilir. Ancak kıskançlığın dozu ve etkisi, kişilikten kişiliğe büyük farklılıklar gösterir. Bazılarımız bu hisle başa çıkmayı bilir, kimimiz ise kendimizi ve çevremizi bir karmaşanın içine sürükleyebiliriz. Peki sen bu spektrumun neresindesin? Bu test, kıskançlık duygunun altında yatan dinamikleri keşfetmeni ve kendi toksiklik düzeyini analiz etmeni sağlayacak. Hazırsan, soruları samimiyetle yanıtla ve kendinle yüzleşmeye hazır ol!

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1. Sevdiğin biri, başkasıyla neşeyle sohbet ederken ne hissedersin?

2. Partnerinin sosyal medyada çok fazla beğeni alması hakkında ne düşünüyorsun?

3. Sevdiğin bir arkadaşın başka birine daha yakın olursa...

4. Partnerinin eski sevgilileri hakkında konuşması...

5. Sosyal ortamda biri sana sürekli ilgi göstermediğinde...

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6. Sevdiğin biri hakkında dedikodu yapıldığında nasıl tepki verirsin?

7. Partnerin telefonuyla çok zaman geçirirken...

8. Bir arkadaşın başarıyla övüldüğünde neler hissedersin?

9. Eski sevgilin hakkında konuşulduğunda tepkilerin...

10. Çevrendeki birinin hayat tarzı seni kıskandırırsa ne yaparsın?

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Toksik kıskançlık düzeyi

Dürüst olalım, kıskançlık senin için kontrol etmesi zor bir duygu gibi görünüyor. Bu, seni ve çevrendekileri oldukça etkileyebilecek bir özellik. İlişkilerde sürekli şüpheci tavırlar, küçük kıskançlık krizlerine dönüşebilir. Çoğu zaman bu duygular seni yoruyor olabilir. Bu durumla başa çıkabilmek için duygularını analiz etmeyi deneyebilirsin. Hangi durumlarda kıskançlık hissinin tetiklendiğini anlamak, bu hisle başa çıkmanı kolaylaştırabilir. Ayrıca, insanlara daha fazla güvenmeyi ve özgüvenini artırmayı öğrenmek ilişkinin kalitesini yükseltecektir. Etrafındakilere sağlıklı iletişimle destek verirken kendine de bu yolu açmayı unutmamalısın. İç huzuruna ulaştığında kıskançlık krizi yaratmadan huzurlu bir yaşam mümkün olacak!

Hafif toksik eğilimler!

Kıskançlık hissin hafif düzeyde ama göz ardı edilmemesi gereken sinyaller taşıyor. Bu duyguyla sağlıklı bir şekilde başa çıkmak için ara sıra kendini sorguladığın ve çözümler aradığın gözlemleniyor. İlişkilerinde zaman zaman kıskançlık kaynaklı ufak sorunlar yaşanabilir. Bu durumda, özellikle güven geliştirmeye odaklanman faydalı olabilir. Kendine güven duymak, başkalarına güvenmene de yardımcı olacaktır. Aksi takdirde, ufak kıvılcımlar zamanla büyüyebilir ve daha karmaşık hale gelebilir. Unutma, sevgi kontrol değil, paylaşımdır. Bu duyguyu iyi yönetmeyi öğrenirsen, toksikleşme potansiyelini kolayca engelleyebilirsin. Dengeyi bulmak senin elinde!

Toksik ve kontrollü olmayan kıskançlık!

Maalesef, kıskançlık seni oldukça ele geçirmiş durumda. Çoğu zaman bu duygunun esiri olup ani tepkiler vermiş olabilirsin. İlişkilerinde dengeyi kurmakta zorlanıyorsun ve bu da çevreni etkileyebiliyor. Sevdiğin kişileri kontrol etmeye çalışırken, aslında duygularını ve ilişkilerini de tüketiyorsun. Bu noktada farkındalık geliştirmek ve profesyonel destek almak büyük fark yaratabilir. Kıskançlık bir seçim değil ama onunla başa çıkmak bir yetenektir. Unutma, en büyük hediye hem kendine hem de ilişkilerine iç huzuru getirmek olacak. Kendi hayatına odaklanmak ve eksiklerini tamamlamaya çalışmak, toksik hisleri azaltabilir. Özgürlük ve dengeyi kurmayı başardığında hem kendine hem de çevrene huzur katacaksın.

Zararsız kıskançlık!

Tebrikler! Kıskançlık konusunda oldukça olgunsun. Bu duyguyu hayatının doğal bir parçası olarak görüp ona izin vermiyorsun. İlişkilerinde ve sosyal hayatında dengeyi koruyabiliyorsun. İnsanları olduğu gibi kabul etmen, sağlıklı bağlar kurmana yardımcı oluyor. Bu yaklaşım hem sana hem de çevrene huzur katıyor.  Ayrıca, özgüvenli ve sevgi dolu yapın seni diğerlerinden ayırıyor. Kendi değeriyle barışık bir birey olarak başkalarının mutluluğundan rahatsız olmuyorsun. Herkesin farklı bir hayat yaşadığını bilerek özgürlüklerine saygı duyuyorsun. Ancak bu duyguları bastırmak yerine ifade etmeyi unutmamalısın. Hayatta duygularını paylaşmak, ilişkilerini daha da güçlendirecektir. Toksiklikten tamamen uzak oluşun sana birçok kapı aralayabilir!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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