Toksik Kıskançlık Testi: Sen Bu İşin Neresindesin?
Toksik Kıskançlık Testi: Sen Bu İşin Neresindesin?
Herkes zaman zaman kıskançlık hissi yaşayabilir. Ancak kıskançlığın dozu ve etkisi, kişilikten kişiliğe büyük farklılıklar gösterir. Bazılarımız bu hisle başa çıkmayı bilir, kimimiz ise kendimizi ve çevremizi bir karmaşanın içine sürükleyebiliriz. Peki sen bu spektrumun neresindesin? Bu test, kıskançlık duygunun altında yatan dinamikleri keşfetmeni ve kendi toksiklik düzeyini analiz etmeni sağlayacak. Hazırsan, soruları samimiyetle yanıtla ve kendinle yüzleşmeye hazır ol!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sevdiğin biri, başkasıyla neşeyle sohbet ederken ne hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Partnerinin sosyal medyada çok fazla beğeni alması hakkında ne düşünüyorsun?
3. Sevdiğin bir arkadaşın başka birine daha yakın olursa...
4. Partnerinin eski sevgilileri hakkında konuşması...
5. Sosyal ortamda biri sana sürekli ilgi göstermediğinde...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sevdiğin biri hakkında dedikodu yapıldığında nasıl tepki verirsin?
7. Partnerin telefonuyla çok zaman geçirirken...
8. Bir arkadaşın başarıyla övüldüğünde neler hissedersin?
9. Eski sevgilin hakkında konuşulduğunda tepkilerin...
10. Çevrendeki birinin hayat tarzı seni kıskandırırsa ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toksik kıskançlık düzeyi
Hafif toksik eğilimler!
Toksik ve kontrollü olmayan kıskançlık!
Zararsız kıskançlık!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın