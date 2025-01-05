Toksik Kıskançlık Testi: Sen Bu İşin Neresindesin?

Tebrikler! Kıskançlık konusunda oldukça olgunsun. Bu duyguyu hayatının doğal bir parçası olarak görüp ona izin vermiyorsun. İlişkilerinde ve sosyal hayatında dengeyi koruyabiliyorsun. İnsanları olduğu gibi kabul etmen, sağlıklı bağlar kurmana yardımcı oluyor. Bu yaklaşım hem sana hem de çevrene huzur katıyor. Ayrıca, özgüvenli ve sevgi dolu yapın seni diğerlerinden ayırıyor. Kendi değeriyle barışık bir birey olarak başkalarının mutluluğundan rahatsız olmuyorsun. Herkesin farklı bir hayat yaşadığını bilerek özgürlüklerine saygı duyuyorsun. Ancak bu duyguları bastırmak yerine ifade etmeyi unutmamalısın. Hayatta duygularını paylaşmak, ilişkilerini daha da güçlendirecektir. Toksiklikten tamamen uzak oluşun sana birçok kapı aralayabilir!