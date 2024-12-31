Karakterine Göre Nasıl Bir Düğün Yapacaksın?

Kalbin geçmişin romantizmine bağlı. Gösterişten uzak, herkesin kendini özel ve sıcak hissedeceği bir düğün konsepti senin için ideal. Küçük bir kasaba kilisesi ya da eski bir tarihi bina, nostaljik dekorasyonlar ve aileyle geçirilen sade bir tören hayal ediyorsun. Anılar ve anlam senin için çok önemli. Ruhun o kadar derin ki, insanlar seni hem basit hem de çok özel biri olarak görüyor. Bu düğün, hem seni hem de hayatına katmak istediğin anlamı yansıtarak konuklarının kalbinde taht kuracak.