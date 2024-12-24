Senin Aşkın Ne Kadar Tutkulu?
Senin Aşkın Ne Kadar Tutkulu?
Aşk, kalbin derinliklerinden gelen bir tutku, enerji ve bağlılık hissi... Ancak her birimiz aşka farklı bakıyoruz. Peki senin aşkın ne kadar tutkulu? Bu testi çözerek duygularının derinliğini, aşkına kattığın tutkunun seviyesini ve ilişkilerindeki enerji yoğunluğunu keşfetmeye ne dersin? Kendine bir şans ver, belki de içinde bilmediğin bir yanını keşfedeceksin!
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1. Sevdiğin kişiye romantik bir sürpriz hazırlamak istediğinde ne yaparsın?
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2. Aşık olduğunda nasıl hissedersin?
3. Sevdiğin kişiye sevgini göstermede ne kadar açık davranırsın?
4. Aşk senin için hangi kelimeyle tanımlanabilir?
5. İlişkide tartışmalar yaşandığında nasıl davranırsın?
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6. Sevdiğin kişiyle geçirdiğin en mükemmel an nasıl olurdu?
7. Aşkı en çok hangi fiziksel nesneyle özdeşleştirirsin?
8. Karşındaki kişiden gelen bir ilgi kaybolduğunda nasıl tepki verirsin?
9. Hayallerini gerçekleştirmek için sevdiğin kişiyle iş birliği yapar mısın?
10. Bir filmdeki aşk hikayesi seni nasıl etkiler?
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Aşkın alevler içinde yanan bir ateş!
Güven ve huzur dolu bir aşk!
İnişli çıkışlı, gizemli aşk!
Sessiz ama derin aşk!
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