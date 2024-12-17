Seni Aşktan Soğutan Şey Ne?
Seni Aşktan Soğutan Şey Ne?
Aşk, bazen insanı uçurur, bazen de ağırlaştırabilir. Hepimizin ilişkilerde belli beklentileri ve sınırları vardır. Ancak bazı durumlar, hayal kırıklığına yol açar ve aşkı soğutabilir. Peki, senin aşka karşı duyduğun ilgiyi kaybetmene sebep olan şeyler neler? Bu testi çözerek, seni aşktan soğutan duyguları ve sebepleri keşfedin!
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1. Bir ilişkinin başında seni en çok ne etkiler?
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2. Aşkında seni en çok hayal kırıklığına uğratan şey nedir?
3. Bir ilişkideki en büyük hata senin için nedir?
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi en çok seni sinirlendirir?
5. Bir ilişkinin ilerlememesinde en önemli etken nedir?
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6. Aşkı sürekli test etmenize neden olan şey nedir?
7. Bir ilişkide partnerinden beklediğin ilk şey nedir?
8. Son zamanlarda seni en çok kıran şey nedir?
9. Eğer bir ilişki seni devamlı stres altına sokuyorsa, nasıl tepki verirsin?
10. Partnerinle anlaşmazlık yaşadığında nasıl davranırsın?
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Güven eksikliği
Bencil davranışlar
İletişimsizlik!
Bağımsızlık!
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