Seni Aşktan Soğutan Şey Ne?

Senin için aşkın merkezinde karşılıklı saygı ve paylaşım var. Eğer partnerin seni sürekli kendi istekleri doğrultusunda hareket etmeye zorlar ve yalnızca kendi çıkarlarını düşünüyorsa, aşka olan ilgin de hızla kaybolur. Partnerinin bencil davranışları, seni duygusal olarak yoran ve sınırlarını zorlayan bir faktör haline gelir. Sevgi senin için sadece her iki kişinin duygularını anlamakla kalmayıp, aynı zamanda fedakarlık yapmayı ve önemli kararları ortaklaşa almayı içerir. Aşkının yavaşça tükenmesinin başlıca sebeblerinden biri, senin ihtiyaçlarının hiçe sayılmasıdır. Sadece partnerinin isteklerini karşılamaya çalışırken, kendi duygusal ihtiyaçlarını göz ardı edersin. Bu tür bencil davranışlar bir süre sonra aşkta seni soğutmaya başlar. Kendi haklarını savunmak senin için önemli olmuştur, ancak ne yazık ki bazen bu temele saygı gösterilmeyebilir. Bir ilişkide ortak hedeflere ulaşmak da seni mutlu eder, fakat eğer bu hedefler yalnızca bir tarafın kontrolü altındaysa, ilişkilerinden zevk alamazsın. Geleceğe doğru atılan her adımda her iki kişi de eşit derecede katkıda bulunmalı ve mutluluğu ortaklaşa yaratmalıdır. Bencil bir yaklaşım seni duygusal anlamda yıpratabilir.