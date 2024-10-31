Hataların Seni Güçlendiriyor mu?
Hataların Seni Güçlendiriyor mu?
Hayat boyunca herkesin hatalar yapması kaçınılmazdır, ancak bu hatalardan öğrenmek ve gelişmek tamamen kişinin kendi seçimidir. Kimimiz hatalardan ders alırken, kimimiz aynı döngüde kalmaya devam ederiz. Sen, hatalarına nasıl bakıyorsun?
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1. Hatalar yaptığında genellikle nasıl hissedersin?
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2. Yanlış bir karar verdiğinde ilk yaptığın şey nedir?
3. Bir hata yaptığında çevrendekiler sana tepki gösterirse nasıl karşılık verirsin?
4. Hatalarından ne sıklıkla ders çıkarmaya çalışırsın?
5. Yanlış bir yola girdiğini fark ettiğinde ne yaparsın?
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6. Hatalarını başkalarıyla paylaşır mısın?
7. Hatalarının sorumluluğunu almak konusunda ne düşünüyorsun?
8. Hatalarından ders çıkararak başarılı olmak senin için ne ifade eder?
9. Hata yapmaktan ne kadar çekinirsin?
10. Hata yaptığında özür dilemek senin için zor mudur?
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Hatalarından ders alarak gelişiyorsun!
Hatalardan çabuk öğreniyorsun!
Hatalar karşısında kararsız kalıyorsun!
Hatalarını unutmaya çalışıyorsun!
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