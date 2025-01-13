Çapkın Mısın?
Çapkın Mısın?
Herkesin hayatında bazen karşı cinse karşı çapkınca davranışlar sergilediği anlar olabilir. Peki, sen ne kadar çapkınsın? Bu test, flört becerilerini, ilişkilerdeki duruşunu ve çevrendeki insanların sana olan bakış açısını anlamana yardımcı olacak!
Hazırsan başlayalım!
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1. Kalabalık bir ortamda ilginizi çeken biri size bakıyor. Ne yaparsınız?
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2. Sizinle ilgilenen birinin flört etme çabalarını fark ettiğinizde tepkiniz ne olur?
3. Sizi çapkınlıkla suçlayan bir arkadaşınıza ne dersiniz?
4. Flört ederken en çok neye dikkat edersiniz?
5. Girdiğiniz bir ortamda fark edilmek sizin için ne kadar önemli?
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6. Telefonunuza hoşlandığınız kişiden gelen bir mesajı gördüğünüzde nasıl hissedersiniz?
7. Gece kulübünde ya da bir etkinlikte ilgilendiğiniz biriyle karşılaşırsanız ne yaparsınız?
8. Çevrenizde sürekli yeni insanlar tanımak sizin için ne ifade ediyor?
9. Birine hoşlandığınızı söylemek için en uygun zaman sizce ne zaman?
10. Size birden fazla kişi ilgisini gösteriyorsa nasıl hissedersiniz?
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Çapkınlığın sözlük karşılığısın!
Çekici ama duygusal olarak dengelisin!
Güven arıyorsun!
Sadeliğinle gönülleri kazanıyorsun!
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