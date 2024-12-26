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Evet/Hayır Testine Göre Aşık Olursan Yapar mısın?

Evet/Hayır Testine Göre Aşık Olursan Yapar mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 14:01

Aşık olduğunda nasıl davrandığını hiç merak ettin mi? Mantığını bir kenara mı bırakırsın yoksa duygularını kontrol altında mı tutarsın? Aşk, herkes için bambaşka bir macera!

Hazırsan başlayalım!

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1. Sevgilimin adını dövme yaptırırım...

2. Sosyal medya profilime isminin baş harfini yazarım...

3. Canının istediği bir şeyi evine sipariş ederim...

4. Ekran resmime sevgilimin fotoğrafını koyarım...

5. İstediği renge saçımı boyatırım/sakalımı kestiririm...

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6. Sinema/uçak/konser bilerlerimizi saklarım...

7. Sevgilimle ortak bir sosyal medya hesabı açarım...

8. Sigara-alkol kullanmıyorsa bende bırakırım...

9. En yakın arkadaşımın sırlarını sevgilime anlatırım...

10. Aradığında müsait değilsem bile telefonu açarım...

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11. Sevgilimle buluşmak için arkadaşlarımı ekerim...

12. Sevgilim için başka şehre taşınırım...

13. Sevgilimin çorabını giyerim...

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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