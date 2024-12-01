Hayata Bakış Açın: Romantik mi, Realist mi?
Hayata Bakış Açın: Romantik mi, Realist mi?
Hayatta karşımıza çıkan her olay, duygularımız ve mantığımız arasında bir denge kurmamızı gerektirir. Kimimiz için duygular ön plandadır; hayaller, aşk ve tutkular hayatımıza yön verir. Kimimiz ise gerçeklerin ışığında adım atar ve ayağı yere sağlam basan kararlar alır. Peki ya sen? Senin dünyan romantik bir hayal dünyası mı, yoksa soğukkanlı bir gerçeklik mi? Bu test, sana hayata hangi pencereden baktığını gösterecek! Hadi, samimi cevaplarla kendini keşfetmeye başla!
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1. Aşk hakkında nasıl düşünüyorsun?
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2. Tatil planı yaparken neye öncelik verirsin?
3. Bir filme giderken genelde hangi türü tercih edersin?
4. Hayallerinin peşinden gider misin?
5. Seni en çok mutlu eden an nedir?
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6. Hediye almak istediğinde ne seçersin?
7. Zor bir karar alman gerektiğinde ne yaparsın?
8. Çocukken hangi hayale sahiptin?
9. Hangi sözü daha çok kendine yakın hissedersin?
10. Sevdiğin kişiyle sorun yaşadığında genelde ne yaparsın?
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Sen tamamen romantiksin!
Dengeli bir şekilde romantik ve realistsin!
Mantıklı bir realistsin!
Umursamaz bir realistsin!
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