Burcuna Göre Kıskançlık Oranın Kaç?

Sen çok duygusal, bağlı ve sevdiğin insanlara aşırı değer veren birisin! İşte tam da bu yüzden kıskançlık konusunda zirvedesin. Sevdiklerine o kadar içten bağlanıyorsun ki, onları kaybetme ihtimali bile seni derinden yaralıyor. En büyük korkularından biri ihanet ve sadakatsizlik. İçten içe şüpheci olabilirsin ve bazen partnerinin söylediklerinden fazlasını okumaya çalışırsın. Kendi içinde bir şeyler kurmak yerine, hislerini paylaşmayı öğrenmelisin. Çünkü duygularını sakladıkça, kıskançlığın daha da büyüyebilir ve seni yıpratabilir. Ama birine gerçekten güvendiğinde, sonsuz sadakatinle ona huzur veren bir partner olursun.