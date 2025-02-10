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Burcuna Göre Kıskançlık Oranın Kaç?

Burcuna Göre Kıskançlık Oranın Kaç?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 11:01

Kıskançlık, hepimizin içinde az ya da çok bulunan doğal bir duygu. Kimimiz sevdiğimizi sahiplenir ve onu kimseyle paylaşmak istemeyiz, kimimiz ise 'Bana güven yeter!' diyerek kıskançlıkla hiç ilgilenmeyiz. Peki senin kıskançlık seviyen ne kadar? Burcunun kişiliğine etkilerini göz önüne alarak, % kaç kıskanç olduğunu söylüyoruz! Hemen burcunu seç ve kıskançlık konusunda ne kadar ileri gittiğini öğren! Belki düşündüğünden daha fazla kıskançsın… ya da aslında pek de umursamıyorsun!

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Burcunu seç!

%80 Kıskanç

Sen tutkulu, iddialı ve mücadeleci bir insansın! Sevdiğin kişiyi sahiplenmekten asla çekinmezsin ve kıskançlığını göstermekten gocunmazsın. Özellikle ilişkilerinde, partnerinin ilgisinin tamamen sende olmasını istersin. Eğer hislerin karşılıklı değilse veya sevdiğin kişi ilgisini başka birine yöneltirse, öfkeni kontrol etmekte zorlanabilirsin. Ama kıskançlığın genellikle açık ve net olur, içinde tutup kendini yıpratmazsın. Ancak unutma, fazla kıskançlık bazen karşı tarafı bunaltabilir! Karşındaki insana güvenmeyi öğrenirsen, hem sen hem de ilişkin çok daha huzurlu hale gelir. Doğal lider yapın gereği her şeyi kontrol etmek istemen normal, ama aşk bazen biraz da özgürlük gerektirir.

%90 Kıskanç

Sen tam anlamıyla “benim olan benimdir” diyen bir insansın! Sahiplenici ve güvene dayalı ilişkilerden hoşlanırsın, ama güvenin sarsıldığında kıskançlığın tavan yapar. İlişkide sadakat ve bağlılık senin için en önemli şeydir. Eğer birini seviyorsan, onu kaybetme fikri seni derinden sarsabilir. Bu kıskançlık bazen seni gereksiz şüphelere düşürebilir ve ilişkinin doğallığını bozabilir. Karşındaki insana şüpheyle yaklaşmak yerine, açık ve net bir şekilde hislerini paylaşmayı deneyebilirsin. Çünkü birine gerçekten güvendiğinde, aslında o kadar da kıskanç olmadığını fark edersin.

%40 Kıskanç

Sen sosyal, özgürlüğüne düşkün ve eğlenceli bir insansın! Kıskançlık senin doğanda yok gibi, çünkü kendin de sürekli yeni insanlarla tanışmayı, farklı ortamlara girmeyi seviyorsun. Karşındaki insana fazla baskı yapmaz, rahat davranmasını istersin. Ancak işin içine güvensizlik girerse, kıskançlığın açığa çıkabilir. Partnerin fazla kısıtlayıcı ve baskıcı olduğunda sıkılabilir, hatta ilişkinin bitmesini bile düşünebilirsin. Senin için en iyi ilişki, iki tarafın da özgürce hareket edebildiği ve birbirine güvendiği ilişkidir. Kıskançlık hissettiğinde bile bunu hemen unutup hayatına devam edebilirsin!

%95 Kıskanç

Sen çok duygusal, bağlı ve sevdiğin insanlara aşırı değer veren birisin! İşte tam da bu yüzden kıskançlık konusunda zirvedesin. Sevdiklerine o kadar içten bağlanıyorsun ki, onları kaybetme ihtimali bile seni derinden yaralıyor. En büyük korkularından biri ihanet ve sadakatsizlik. İçten içe şüpheci olabilirsin ve bazen partnerinin söylediklerinden fazlasını okumaya çalışırsın. Kendi içinde bir şeyler kurmak yerine, hislerini paylaşmayı öğrenmelisin. Çünkü duygularını sakladıkça, kıskançlığın daha da büyüyebilir ve seni yıpratabilir. Ama birine gerçekten güvendiğinde, sonsuz sadakatinle ona huzur veren bir partner olursun.

%85 Kıskanç

Senin için kıskançlık, gurur meselesi! Aslan burcu olarak ilgi odağı olmayı seviyor ve partnerinin gözünün sadece sende olmasını istiyorsun. Eğer ilgisini kaybedersen veya başka biriyle daha fazla vakit geçirdiğini fark edersen, kıskançlık alevlerin yükselmeye başlar! Ancak bunu doğrudan belli etmezsin. Gururun incinmeden durumu kontrol altına almak için, stratejik hamleler yaparsın. Kıskanıyorsan bile bunu gösterirken bile kendini üstün görmeye devam edersin. Ama unutma, bazen fazla sahiplenici olmak karşındaki kişiyi yorabilir. Kendine olan güvenin zaten var, kıskançlığı gereksiz yere devreye sokmana gerek yok!

%60 Kıskanç

Senin için her şey kontrol ve mantık üzerine kurulu. Kıskançlık, genellikle fazla duygusal insanların problemi gibi görünebilir, ama sen de bazen kıskanç olabilirsin. Ancak bunu belli etmez, içten içe analiz etmeye başlarsın. Partnerinin her hareketini takip etmeyebilirsin ama içinde şüphe uyandıran bir durum olduğunda, detaycı ve ince eleyip sık dokuyan yapın devreye girer. Senin kıskançlığın genellikle mantık çerçevesinde gelişir. Eğer güvendiğin biriyle birlikteysen, kıskançlık konusunda sorun yaşamazsın. Ama eğer partnerin tutarsız davranıyorsa, bir dedektif gibi ipuçlarını birleştirerek işin doğrusunu bulmaya çalışırsın. Kıskançlık yerine, net ve dürüst konuşarak şüphelerini gidermek senin için daha sağlıklı olabilir!

%50 Kıskanç

Senin doğan, huzur ve denge üzerine kurulu! Kıskançlığı ilişkilerde büyük bir sorun olarak görebilir ve gereksiz kıskançlık krizlerinden kaçınmak istersin. Karşındaki insanın özgürlüğüne saygı duyduğun gibi, aynı şekilde sana da aynı anlayışın gösterilmesini beklersin. Ancak bazen fazla anlayışlı ve rahat tavrın, partnerinin kıskançlık yapmanı istemesine yol açabilir. Eğer gerçekten sevdiğin birini başkasıyla daha yakın görürsen, içten içe kıskanırsın ama bunu belli etmemeye çalışırsın. İlişkinde sağlıklı bir güven duygusu olduğunda, kıskançlık senin için hiçbir zaman büyük bir mesele olmaz.

%100 Kıskanç

Sen kıskançlığın kitabını yazan burçlardan birisin! Sevgini, tutkunla ve derin hislerinle gösteriyorsun ama aynı zamanda sevdiğin kişiyi kimseyle paylaşmak istemiyorsun. Senin için ihanet, affedilemez bir suçtur ve birine güvenmek kolay kolay yapabileceğin bir şey değildir. Kıskançlığın bazen seni paranoyak yapabilir ve en küçük hareketi bile yanlış yorumlamana neden olabilir. Ancak bu kıskançlık, tamamen sevdiğin kişiye olan bağlılığından kaynaklanıyor. Eğer ilişkinde güveni oturtabilirsen, kıskançlık krizlerinden uzak kalabilir ve daha sağlıklı bir ilişki yaşayabilirsin. Unutma, bazen fazla sahiplenici olmak karşındaki insanı uzaklaştırabilir!

%30 Kıskanç

Senin ruhun özgürlüğe düşkün! Kıskançlık sana gereksiz ve yıpratıcı bir duygu gibi gelir. Sevdiğin insana fazlasıyla güvenmek istersin ve onun hayatına müdahale etmeyi pek sevmezsin. Partnerinin de aynı şekilde sana karışmaması gerektiğine inanırsın. Ancak bu durum, bazen partnerinin seni umursamıyormuşsun gibi hissetmesine yol açabilir. Aslında çok sevsen bile, kıskançlık yapmayı ve sıkboğaz etmeyi gereksiz bulursun. Fakat, biri gerçekten hislerine ihanet ettiğinde, aniden hayatından çıkarır ve bir daha geri dönmemek üzere yollarını ayırırsın. Kıskançlık konusunda rahat olman güzel ama arada bir sevdiğini göstermek de fena olmaz!

%70 Kıskanç

Sen ciddi, disiplinli ve güvene çok önem veren bir insansın! Kıskançlığın genellikle açık bir şekilde ortaya çıkmaz ama içten içe her şeyi tartar, değerlendirir ve en küçük detayı bile hafızana kazırsın. Eğer bir güvensizlik hissedersen, bunu hemen belli etmez ama tavırlarınla karşı tarafa hissettirirsin. Senin kıskançlığın, kontrolcü ve sahiplenici tarafınla birleştiğinde bazen fazla sert olabilirsin. Birinin sana olan sadakatini sorguladığında, içinde uzun süre kin tutabilir ve güvenini kaybettiğin kişiyi tamamen hayatından silebilirsin. Ancak fazla kuruntulu olman bazen gerçek sorunlar olmadığı halde bile kıskançlık hissetmene neden olabilir. Bu yüzden bazen akışına bırakmayı denemelisin!

%20 Kıskanç

Sen kıskançlık konusunda en rahat burçlardan birisin! Çünkü özgürlüğüne ve bireyselliğine çok önem veriyorsun. Kıskançlık, senin için gereksiz bir baskı unsuru gibi ve genellikle kıskanmak yerine olan biteni mantıklı bir şekilde değerlendirmeyi tercih ediyorsun. Ancak, bu rahat tavrın bazen partnerinin 'Acaba gerçekten seviyor mu?' diye düşünmesine neden olabilir. Biraz daha duygularını belli etmek, sevdiğin insana değer verdiğini göstermek ilişkin açısından iyi olabilir. Kıskançlık hissettiğinde bile bunu çok belli etmezsin ve genellikle hızlıca unutup yoluna devam edersin.

%85 Kıskanç

Sen duygusal, hassas ve sevdiğin insana derinden bağlı birisin! Kıskançlık konusunda bazen fazla hassas davranabilirsin ve küçük şeyleri bile büyütebilirsin. Partnerin ilgisini biraz azaltsa veya davranışlarında bir değişiklik olsa, hemen kötü ihtimalleri düşünmeye başlarsın. Ancak bu kıskançlığın tamamen sevdiğin insana olan bağından kaynaklanıyor. Kendi iç dünyanda çok fazla senaryo ürettiğin için bazen gerçekte olmayan şeyleri bile sorun haline getirebilirsin. Bu yüzden, iletişimi açık tutmak ve güven duygusunu güçlendirmek kıskançlığını azaltabilir. Sevginin seni yönlendirmesine izin ver ama gereksiz şüphelerden uzak durmaya çalış!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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