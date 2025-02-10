Burcuna Göre Kıskançlık Oranın Kaç?
Burcuna Göre Kıskançlık Oranın Kaç?
Kıskançlık, hepimizin içinde az ya da çok bulunan doğal bir duygu. Kimimiz sevdiğimizi sahiplenir ve onu kimseyle paylaşmak istemeyiz, kimimiz ise 'Bana güven yeter!' diyerek kıskançlıkla hiç ilgilenmeyiz. Peki senin kıskançlık seviyen ne kadar? Burcunun kişiliğine etkilerini göz önüne alarak, % kaç kıskanç olduğunu söylüyoruz! Hemen burcunu seç ve kıskançlık konusunda ne kadar ileri gittiğini öğren! Belki düşündüğünden daha fazla kıskançsın… ya da aslında pek de umursamıyorsun!
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%80 Kıskanç
%90 Kıskanç
%40 Kıskanç
%95 Kıskanç
%85 Kıskanç
%60 Kıskanç
%50 Kıskanç
%100 Kıskanç
%30 Kıskanç
%70 Kıskanç
%20 Kıskanç
%85 Kıskanç
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