Seni Görünce İnsanların Aklına Hangi İki Kelime Geliyor?
Seni Görünce İnsanların Aklına Hangi İki Kelime Geliyor?
Seni görünce insanların aklında hangi iki kelimeyi uyandırıyorsun?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşın da seçer misin?
3. Söyle bakalım en çok hangi renkler dolabında bulunuyor?
4. Peki evinde en sevdiğin köşe hangisi?
5. Flörtöz biri misin?
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6. Giyim tarzın daha çok...?
7. Bundan 5 yıl önceki kurduğun hayaller sence gerçekleşti mi?
8. Son olarak yeni tanıştığın insanlara sarılır mısın yoksa el mi sıkışırsın??
Huzur ve özgürlük
Hırs ve başarı
Tutku ve cesaret
Öz güven ve sevgi
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