Seni Görünce İnsanların Aklına Hangi İki Kelime Geliyor?

İnsanların seni gördüğünde aklına gelen ilk iki kelime hırs ve başarı. Çünkü sen, ışıldayan gözlerindeki o tutkuyu, her hareketindeki o kararlılığı ve her adımında taşıdığın o inancı herkese hissettiriyorsun. Seninle tanışan herkes, seninle geçirdiği her dakika boyunca bu iki kelimenin seninle ne kadar özdeşleştiğini anlıyor. Hırs, senin adeta ikinci adın olmuş durumda. Her hedefine ulaşmak için gösterdiğin o inanılmaz çaba, her engeli aşmak için sarf ettiğin o bitmeyen enerji, her başarısızlık karşısında bile yılmadan devam etme gücün... İşte bu hırs, seni sen yapan en önemli özelliklerden biri. Başarı ise seninle birlikle anılan bir diğer kelime. Çünkü sen, hırsınla birlikte başarıya ulaşmanın formülünü bulmuş birisin. Her adımında, her kararında, her hareketinde başarıya olan inancını, başarıya olan tutkunu ve başarıya olan bağlılığını gösteriyorsun. İşte bu yüzden, insanlar seni gördüğünde aklına gelen ilk iki kelime hırs ve başarı. Çünkü sen, hırsınla ve başarılarınla herkesin ilham kaynağı olmuş durumdasın.