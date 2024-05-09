Türkiye'nin Barbie'sini Seçiyoruz!
Türkiye'nin Barbie'sini Seçiyoruz!
Güzellikleriyle bizi büyüleyen, fiziğiyle ile konuşturan birçok ünlümüz var. Son zamanların popüler Barbie akımı hiç hızını kaybetmeden devam ediyor. Peki sizce Türkiye'nin Barbie'si kim?
Haydii ankete!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sence Türkiye'nin Barbie'si kim?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
güzel kızlarımız var ama listede ben olmadığım için bunu es geçiyorum :p doğal güzel kızlarımız çok güzel. Türkiye'nin barbiesi ise Seda bacım 😁
Sen listede olsan hiç şansları yok 🤗 bilmem utanır mısın hep kötü davranıyon bilmem ne 🙄🙄
Serenay ve seda niye var la bu listede ben alina boz diyorum
bir de Ken seçelim hadi onedio hızlı yap şu testi jdjdjx