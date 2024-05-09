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Türkiye'nin Barbie'sini Seçiyoruz!

etiket Türkiye'nin Barbie'sini Seçiyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
09.05.2024 - 20:13

Güzellikleriyle bizi büyüleyen, fiziğiyle ile konuşturan birçok ünlümüz var. Son zamanların popüler Barbie akımı hiç hızını kaybetmeden devam ediyor. Peki sizce Türkiye'nin Barbie'si kim? 

Haydii ankete!

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Sence Türkiye'nin Barbie'si kim?

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mamamia

güzel kızlarımız var ama listede ben olmadığım için bunu es geçiyorum :p doğal güzel kızlarımız çok güzel. Türkiye'nin barbiesi ise Seda bacım 😁

ömer

Sen listede olsan hiç şansları yok 🤗 bilmem utanır mısın hep kötü davranıyon bilmem ne 🙄🙄

Aleyna

bir de Ken seçelim hadi onedio hızlı yap şu testi jdjdjx