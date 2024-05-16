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Senin Psikolojik Travmaların Ne Kadar Büyük?

Senin Psikolojik Travmaların Ne Kadar Büyük?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
16.05.2024 - 16:16

Senin psikolojik travmaların ne kadar büyük?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım yaşadığın kötü şeyleri kimin desteği ile atlatabilirsin?

3. Söyle bakalım yaşadığın kötü şeyleri kimin desteği ile atlatabilirsin?

4. Hiç unutmadığın ve hiçbir zaman unutmayacağın bir olay var mı?

5. Bu görsel sana ne hissettiriyor?

5. Bu görsel sana ne hissettiriyor?
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6. Hayatına giren yeniliklere çabuk adapte olur musun?

7. En çok neyden uzaklaşmak istiyorsun?

8. Bir sorunun olduğun herkesle paylaşır mısın?

9. En çok neyden korkuyorsun?

9. En çok neyden korkuyorsun?

10. Son olarak hangisini daha çok düşünüyorsun?

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Senin psikolojik travmaların hayatını etkileyecek kadar büyük.

Hayatının her köşesine sızan ve seni adeta gölge gibi takip eden psikolojik travmaların, hayatının gidişatını etkileyecek kadar büyük. Bu travmalar, düşlerindeki hayatı yaşamanın önünde adeta bir duvar gibi duruyor. Ne kadar çabalasan, ne kadar uğraşsan da, içinde bir yerlerde seni titretip duran bu korkular, hayatının tam merkezine oturmuş durumda. Bir yandan hayatınla başa çıkmaya çalışırken, diğer yandan da bu travmalarla yüzleşmeye çalışıyorsun. Ancak bu travmaların büyüklüğü, seni adeta bir labirentin içine hapsediyor. Her ne kadar çıkış yolu arasan da, her adımında daha da derinlere sürüklendiğin bu labirentten çıkmanın yolu, belki de bu travmalarla yüzleşmekten geçiyor. Bu travmaların senin hayatını nasıl etkilediğini anlamak için, belki de bir adım geri atıp, hayatına dışarıdan bakman gerekiyor. Belki de bu travmaları yenmek için, onları kabul etmek ve onlarla yüzleşmek gerekiyor. Ancak bu şekilde, hayatının kontrolünü yeniden eline alabilir ve dilediğin gibi yaşamanın özgürlüğünü tadabilirsin. Sonuç olarak, psikolojik travmaların hayatını etkileyecek kadar büyük. Ancak unutma ki, sen bu travmaların üstesinden gelmek için gereken güce sahipsin. Yeter ki, bu travmalarla yüzleşmeye cesaret et ve hayatının kontrolünü yeniden eline al.

Senin psikolojik travmaların içinde huzursuzluk yaratacak kadar büyük.

Psikolojik travmaların, ruhunun derinliklerinde huzursuzluk yaratan büyük bir kasırga gibi. Bu huzursuzluğun kökeni, yaşadığın olaylar, hayatının her köşesine sinsice sızan ve seni rahatsız eden o travmalar. Ancak, bu travmalara karşı bir savaşçı gibi duruyorsun, onlara tamamen teslim olmuyorsun. Onların hayatının tamamını ele geçirmesine izin vermiyorsun. Bu huzursuzluklar, genellikle yalnız olduğun anlarda, sessizliğin içinde seni yakalıyor. Ancak, bu durumda bile bir çözüm buluyorsun. Kaçışın, en yakınında olan kişiye sığınmak oluyor. Bu kişiye sığınarak, travmalarının yarattığı huzursuzluk dalgalarını yatıştırıyorsun. Bu şekilde, hayatının kontrolünü elinde tutmayı başarıyorsun. Her ne kadar zorlu bir mücadele olsa da, bu durum senin gücünü ve direncini gösteriyor.

Senin psikolojik travmaların aslında senin umursamayacağın kadar küçük.

Biraz durup düşündüğünde, psikolojik travmaların aslında sandığın kadar büyük olmadığını fark edeceksin. Evet, belki de hayatının bir döneminde seni derinden etkileyen, belki de sana göre devasa görünen bu travmalar, aslında senin umursamayacağın kadar küçük. Hayatında karşılaştığın her türlü olumsuzluk, her türlü zorluk, senin güçlü iraden ve pozitif bakış açın sayesinde birer birer silinip gidebilir. Senin için yaşanmış kötü bir olayın, hayatının merkezinde kalıcı bir yeri olamaz. Çünkü sen, hayatını olumsuz etkileyen her şeyi bir kenara bırakmayı, onun yerine hayatını güzelliklerle, olumlu deneyimlerle doldurmayı başarabilen bir insansın. Ne kadar büyük problemlerle karşı karşıya gelmiş olursan ol, senin içindeki o güçlü, dayanıklı ruh, her zaman kendini mutlu edecek bir yol bulmayı başarır. Zorluklar karşısında pes etmeyen, her zaman ileriye bakan bu ruhun sayesinde, yaşadığın her türlü olumsuzluğu unutabilir, hayatını daha güzel, daha renkli bir hale getirebilirsin.

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