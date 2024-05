Senin psikolojik travmaların ne kadar büyük?

Biraz durup düşündüğünde, psikolojik travmaların aslında sandığın kadar büyük olmadığını fark edeceksin. Evet, belki de hayatının bir döneminde seni derinden etkileyen, belki de sana göre devasa görünen bu travmalar, aslında senin umursamayacağın kadar küçük. Hayatında karşılaştığın her türlü olumsuzluk, her türlü zorluk, senin güçlü iraden ve pozitif bakış açın sayesinde birer birer silinip gidebilir. Senin için yaşanmış kötü bir olayın, hayatının merkezinde kalıcı bir yeri olamaz. Çünkü sen, hayatını olumsuz etkileyen her şeyi bir kenara bırakmayı, onun yerine hayatını güzelliklerle, olumlu deneyimlerle doldurmayı başarabilen bir insansın. Ne kadar büyük problemlerle karşı karşıya gelmiş olursan ol, senin içindeki o güçlü, dayanıklı ruh, her zaman kendini mutlu edecek bir yol bulmayı başarır. Zorluklar karşısında pes etmeyen, her zaman ileriye bakan bu ruhun sayesinde, yaşadığın her türlü olumsuzluğu unutabilir, hayatını daha güzel, daha renkli bir hale getirebilirsin.