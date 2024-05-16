Senin Psikolojik Travmaların Ne Kadar Büyük?
Senin Psikolojik Travmaların Ne Kadar Büyük?
Senin psikolojik travmaların ne kadar büyük?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım yaşadığın kötü şeyleri kimin desteği ile atlatabilirsin?
4. Hiç unutmadığın ve hiçbir zaman unutmayacağın bir olay var mı?
5. Bu görsel sana ne hissettiriyor?
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6. Hayatına giren yeniliklere çabuk adapte olur musun?
7. En çok neyden uzaklaşmak istiyorsun?
8. Bir sorunun olduğun herkesle paylaşır mısın?
9. En çok neyden korkuyorsun?
10. Son olarak hangisini daha çok düşünüyorsun?
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Senin psikolojik travmaların hayatını etkileyecek kadar büyük.
Senin psikolojik travmaların içinde huzursuzluk yaratacak kadar büyük.
Senin psikolojik travmaların aslında senin umursamayacağın kadar küçük.
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