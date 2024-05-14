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Kişilik Testi: Güneş misin Yoksa Ay mı?

Kişilik Testi: Güneş misin Yoksa Ay mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
14.05.2024 - 16:01

Sen güneş misin yoksa ay mı?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım senin için sabahları uyanmak zor mu?

4. Peki bu sporlardan hangisini seviyorsun?

5. Turuncunun hangi tonu daha güzel?

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6. Peki insanlarla tanıştığında sen…?

7. Yazın en sevdiğin şey ne?

7. Yazın en sevdiğin şey ne?

8. Ayrılık acın ne kadar sürer?

9. Kaç tane yakın arkadaşın var?

9. Kaç tane yakın arkadaşın var?

10. Son olarak seni fikrinden vazgeçirmek zor mudur?

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Sen güneşsin!

Sen, evet tam da sen, bir güneş gibisin! İçimizi ısıtan, hayatımıza sıcaklık katan, her durumda bizi iyileştiren bir enerjiye sahipsin. Senin yanında olmak, seninle vakit geçirmek, adeta bir terapi etkisi yaratıyor. Mutsuz hissetmek, senin yanında neredeyse imkansız bir durum. Çünkü senin varlığın, seninle geçirilen her an, bir iyileştirme süreci gibi. Sen, bir güneş gibisin çünkü ışığınla etrafı aydınlatıyorsun. Senin düşüncelerin, konuşmaların, hayatı yaşayış biçimin, herkese bir yol gösteriyor, herkese ilham veriyor. Senin varlığın, adeta bir ışık huzmesi gibi, karanlıkta kalmış herkese yol gösteriyor. Seninle geçirilen her an, seninle paylaşılan her düşünce, her kelime, bir ışık huzmesi gibi etrafı aydınlatıyor. Seninle olmak, seninle vakit geçirmek, hayatı seninle paylaşmak, herkese bir ışık tutuyor. Sen, bir güneş gibisin, etrafını aydınlatan, herkese yol gösteren, herkese ilham veren bir güneş!

Sen aysın!

Sen aysın! Gökyüzündeki en büyüleyici figürlerden birisin. Sessiz ve bazen ıssız, ancak her zaman gizemli bir çekim gücüne sahip. Kendi içinde derin bir dünya barındırıyorsun, diğerlerinden farklı bir bakış açısına ve anlayışa sahipsin. Sessizliğin ve derinliğin, etrafındakileri büyüler ve düşündürür. Duygularını saklayan, ama iç dünyasında derin suların aktığını bilen birisin. Gerçeklerle yüzleşmekten çekinmezsin ve insanları hayatın gerçekleriyle çabucak tanıştırırsın. Bazen sert olabilirsin, ama bu sertlik aslında senin içindeki gücün bir yansımasıdır. İnsanları kırıcı olmaktan korumak için duygularını yumuşatmazsın, çünkü inandığın şeylerin arkasında durursun ve doğruluk için cesurca mücadele edersin. Gökyüzündeki ay gibi, karanlık zamanlarda bile parlayan bir ışığa sahipsin. Belki de bu yüzden, seni tanıyanlar için bir kılavuz ve destek olursun. Sessizliğin ve sakinliğin, etrafındakilere güven ve huzur verir. Senin varlığın, insanları daha güçlü birer birey haline getirir, çünkü seninle birlikte, zorlukların üstesinden gelmenin ve kendilerini bulmanın bir yolunu bulurlar.

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