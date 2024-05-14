Kişilik Testi: Güneş misin Yoksa Ay mı?
Kişilik Testi: Güneş misin Yoksa Ay mı?
Sen güneş misin yoksa ay mı?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım senin için sabahları uyanmak zor mu?
4. Peki bu sporlardan hangisini seviyorsun?
5. Turuncunun hangi tonu daha güzel?
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6. Peki insanlarla tanıştığında sen…?
7. Yazın en sevdiğin şey ne?
8. Ayrılık acın ne kadar sürer?
9. Kaç tane yakın arkadaşın var?
10. Son olarak seni fikrinden vazgeçirmek zor mudur?
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Sen güneşsin!
Sen aysın!
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