Kişilik Testi: Güneş misin Yoksa Ay mı?

Sen, evet tam da sen, bir güneş gibisin! İçimizi ısıtan, hayatımıza sıcaklık katan, her durumda bizi iyileştiren bir enerjiye sahipsin. Senin yanında olmak, seninle vakit geçirmek, adeta bir terapi etkisi yaratıyor. Mutsuz hissetmek, senin yanında neredeyse imkansız bir durum. Çünkü senin varlığın, seninle geçirilen her an, bir iyileştirme süreci gibi. Sen, bir güneş gibisin çünkü ışığınla etrafı aydınlatıyorsun. Senin düşüncelerin, konuşmaların, hayatı yaşayış biçimin, herkese bir yol gösteriyor, herkese ilham veriyor. Senin varlığın, adeta bir ışık huzmesi gibi, karanlıkta kalmış herkese yol gösteriyor. Seninle geçirilen her an, seninle paylaşılan her düşünce, her kelime, bir ışık huzmesi gibi etrafı aydınlatıyor. Seninle olmak, seninle vakit geçirmek, hayatı seninle paylaşmak, herkese bir ışık tutuyor. Sen, bir güneş gibisin, etrafını aydınlatan, herkese yol gösteren, herkese ilham veren bir güneş!