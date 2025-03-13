Ankara Kulisi: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’daki Toplantısına Gitmeyecek!
Ankara Kulisi: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’daki Toplantısına Gitmeyecek!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için düzenleyeceği ön seçimi beklemeden seçim çalışmalarına başladı. İzmir, Adana, Bursa gibi büyükşehirlerlerde vatandaşlarla buluşan Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmalarla Cumhurbaşkan Erdoğan’a seçimde meydan okudu.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Ekrem İmamoğlu’nun hafta sonu Ankara’da vatandaşlarla buluşması bekleniyor. Ancak bu buluşmaya ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın katılmayacağı iddia edildi.
Kaynak: Sözcü
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CHP, cumhurbaşkanı adayı için 23 Mart’ta ön seçim yapacak.
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Sözcü’de yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’da ise bir sürpriz bekliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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