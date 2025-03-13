onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Ankara Kulisi: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’daki Toplantısına Gitmeyecek!

Ankara Kulisi: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’daki Toplantısına Gitmeyecek!

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.03.2025 - 15:05

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için düzenleyeceği ön seçimi beklemeden seçim çalışmalarına başladı. İzmir, Adana, Bursa gibi büyükşehirlerlerde vatandaşlarla buluşan Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmalarla Cumhurbaşkan Erdoğan’a seçimde meydan okudu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Ekrem İmamoğlu’nun hafta sonu Ankara’da vatandaşlarla buluşması bekleniyor. Ancak bu buluşmaya ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın katılmayacağı iddia edildi.

Kaynak: Sözcü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP, cumhurbaşkanı adayı için 23 Mart’ta ön seçim yapacak.

CHP, cumhurbaşkanı adayı için 23 Mart’ta ön seçim yapacak.

Mansur Yavaş’ın aday olmadığı ön seçimde Ekrem İmamoğlu’nun ezici bir çoğunlukla birinci çıkması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu, ön seçimi beklemeden kampanyasını da başlattı. Önce İzmir’de konuşan İmamoğlu, Adana, Bursa gibi şehirlerde de vatandaşlarla buluştu.

Sözcü’de yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’da ise bir sürpriz bekliyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’da ise bir sürpriz bekliyor.

SÖZCÜ TV'de gazeteci Özlem Gürses’e konuşan Siyaset bilimci Volkan Gültekin, Mansur Yavaş’ın Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’da düzenleyeceği toplantıya katılmayacağını iddia etti.

Ekrem İmamoğlu, 15 Mart Cumartesi günü Ankara Mamak’ta vatandaşlarla bir buluşma gerçekleştirecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın