Onun Sevgisi Sana Zarar Veriyor mu?

Onun sevgisi sana zarar vermiyor, aksine seni daha güçlü kılıyor, seni olduğun gibi kabul etmeni sağlıyor. Sevgi, zor zamanlarda sana bir umut kaynağı oluyor ve karanlıkta bir ışık gibi yol gösteriyor. Onun sevgisi, seni yargılamadan, sadece senin yanında olmakla ilgileniyor. Bu sevgi, seni kim olduğunla sevmek yerine, seni değiştirmeye çalışmadan sadece seni anlamaya yönelik bir çaba olarak var. Zararlı olsaydı, seni yıpratır, seni sürekli bir baskı altında tutar, ama onun sevgisi seni özgür bırakıyor, sana kendini ifade etme gücü veriyor. Yani, ne olursa olsun, o seni sevdiği için kendini daha değerli hissediyorsun. Onun sevgisi sana zarar vermiyor, tam tersine sana huzur, güven ve bir aidiyet duygusu sunuyor.