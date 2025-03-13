Onun Sevgisi Sana Zarar Veriyor mu?
Aşk, her zaman tatlı bir melodi gibi gelir kulağa. Ancak bazen, bu melodiyi çalan kişi, yani sevgiliniz, sizi mutlu etmek yerine acı çektirebilir. Bir ilişkide, sevgi ve saygı daima öncelikli olmalıdır. Ancak, eğer sevgilinizin davranışları sizi rahatsız ediyor, hatta zarar veriyorsa, bu durumda bir adım geri atmaktan çekinmeyin. Unutmayın, aşk sizi yüceltmeli, sizi aşağı çekmemeli. Sevgilinizin sizi sevdiğini düşünürken, aslında size zarar verdiğini fark etmek zor olabilir. Ancak, bu durumu göz ardı etmek, sizin için daha büyük sorunlara yol açabilir.
Onun Sevgisi Sana Zarar Veriyor mu?
Haydiiii!
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Onun sevgisi sana zarar vermiyor!
Onun sevgisi sana zarar veriyor!
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