Yaşadığın Aşk mı Yoksa Sadece Hoşlantı mı?
Yaşadığın Aşk mı Yoksa Sadece Hoşlantı mı?
Yaşadığın aşk mı yoksa sadece hoşlantı mı?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım onu görünce heyecanlanıyor musun?
4. Tanıştığın insanlarda ilk dikkat ettiğin şey ne?
5. Senin hoşlandığın birinin de senden hoşlandığını öğrendiğin zaman ondan soğuduğun oldu mu hiç?
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6. Kimin mutluluğu daha önemli?
7. Onu kıskanıyor musun?
8. Birine güvenmen için ne gerekiyor?
9. Onun sevmediğin bazı özelliklerini değiştirmeye çalıştın mı?
10. Son olarak en başa dönelim onun ilgisini çekmek için taktik yaptın mı?
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Senin hissettiğin şey aşk!
Senin hissettiğin şey sadece hoşlantı!
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Senin hissettiğin şey aşk! Biliyorum…
Ne farkederki karşıdan kazık yedikten sonra