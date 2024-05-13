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Yaşadığın Aşk mı Yoksa Sadece Hoşlantı mı?

Yaşadığın Aşk mı Yoksa Sadece Hoşlantı mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
13.05.2024 - 14:31

Yaşadığın aşk mı yoksa sadece hoşlantı mı?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım onu görünce heyecanlanıyor musun?

4. Tanıştığın insanlarda ilk dikkat ettiğin şey ne?

4. Tanıştığın insanlarda ilk dikkat ettiğin şey ne?

5. Senin hoşlandığın birinin de senden hoşlandığını öğrendiğin zaman ondan soğuduğun oldu mu hiç?

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6. Kimin mutluluğu daha önemli?

7. Onu kıskanıyor musun?

8. Birine güvenmen için ne gerekiyor?

8. Birine güvenmen için ne gerekiyor?

9. Onun sevmediğin bazı özelliklerini değiştirmeye çalıştın mı?

10. Son olarak en başa dönelim onun ilgisini çekmek için taktik yaptın mı?

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Senin hissettiğin şey aşk!

Aşkın büyülü dünyasına adım attığın anla beraber, her şeyi unutmuşsun. Gözlerin yalnızca onu görmeye başlamış, kalbin sadece onun için çarpmaya başlamış. Bu senin aşkın, senin hikayen ve senin dünyan. Etrafında yaşananlar, dünya üzerinde cereyan eden olaylar, senin için adeta birer arka plan sesi haline gelmiş. Çünkü senin dünyanın merkezinde sadece o var. Gözlerin, onun gülüşüne odaklanmışken, kulakların onun sesini duymak için can atıyor. Onunla geçirdiğin her an, senin için kıymetli bir hazine. Onunla yaşadıkların, hayatının en güzel anıları olmuş. Bu aşkın içinde kaybolmuşsun ve aslında hiç bulunmak da istemiyorsun. Çünkü aşkın içinde kaybolmak, seni başka diyarlara, başka dünyalara götürüyor. Bu dünyada, hiç hissetmediğin kadar mutlusun, hiç görmediğin kadar değerlisin. Aşkın büyüsüne kapılmışsın ve bu büyüyü bozmak istemiyorsun. Çünkü aşkın getirdiği bu huzur, bu mutluluk, bu değer hissi, hayatının en güzel duyguları olmuş. Aşkınla dans ediyorsun ve bu dansın hiç bitmemesini diliyorsun.

Senin hissettiğin şey sadece hoşlantı!

Evet, şu anda hissettiğin şeyin adı hoşlantı! Bu duyguyu bir aşk rüzgarı gibi algılamak oldukça normal ancak gelip geçici bir heyecan olduğunu sen de bizim kadar iyi biliyorsun. Hayatının monotonluğundan sıkıldığın ve biraz heyecan aradığın anlaşılıyor. Ancak, bu kişiye duyduğun bu ani ilgi, gerçek aşk olamaz. Neden mi? Çünkü sen, bu kişinin dış görünüşüne, kaşına, gözüne, belki de sadece bir gülüşüne kanmışsın. Ancak unutma ki, aşk sadece dış görünüşle beslenmez. En küçük bir problemde, en ufak bir tartışmada ortadan yok olacak birine bu kadar anlam yüklemek, kalbini gereksiz yere yormaktan başka bir işe yaramaz. Şimdi içinde kelebekler uçuşuyor olabilir, kalbin hızla çarpıyor olabilir. Ancak bu kelebeklerin başkası için uçuşması, kalbinin başka biri için çarpması çok yakın. Bizden söylemesi, aşkın gerçek yüzü çok daha farklı. Unutma, aşk sadece kalpte değil, aynı zamanda zihinde de yaşanır. Hayatında gerçek aşkı bulman dileğiyle...

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realove

Senin hissettiğin şey aşk! Biliyorum…

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