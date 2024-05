Yaşadığın aşk mı yoksa sadece hoşlantı mı?

Aşkın büyülü dünyasına adım attığın anla beraber, her şeyi unutmuşsun. Gözlerin yalnızca onu görmeye başlamış, kalbin sadece onun için çarpmaya başlamış. Bu senin aşkın, senin hikayen ve senin dünyan. Etrafında yaşananlar, dünya üzerinde cereyan eden olaylar, senin için adeta birer arka plan sesi haline gelmiş. Çünkü senin dünyanın merkezinde sadece o var. Gözlerin, onun gülüşüne odaklanmışken, kulakların onun sesini duymak için can atıyor. Onunla geçirdiğin her an, senin için kıymetli bir hazine. Onunla yaşadıkların, hayatının en güzel anıları olmuş. Bu aşkın içinde kaybolmuşsun ve aslında hiç bulunmak da istemiyorsun. Çünkü aşkın içinde kaybolmak, seni başka diyarlara, başka dünyalara götürüyor. Bu dünyada, hiç hissetmediğin kadar mutlusun, hiç görmediğin kadar değerlisin. Aşkın büyüsüne kapılmışsın ve bu büyüyü bozmak istemiyorsun. Çünkü aşkın getirdiği bu huzur, bu mutluluk, bu değer hissi, hayatının en güzel duyguları olmuş. Aşkınla dans ediyorsun ve bu dansın hiç bitmemesini diliyorsun.