Kim Demiş “Tarih Sıkıcı” Diye? Hem İlginç Hem de Önemli 11 Tarihi Olay
Tarih kitaplarının tozlu sayfalarında sıkıcı savaş listeleri ve kraliyet soy ağaçlarından başka bir şey olmadığını mı sanıyordunuz? Oysa tarih, bazen öyle tuhaf, öyle inanılmaz olaylarla dolu ki okurken insan bir yandan kahkaha atıp bir yandan bu gerçekten olmuş mu diye sorguluyor. Haydi bu olaylara birlikte bakalım!
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1. Jenkins'in Kulağı Savaşı, bir sandviç yüzünden başladı.
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2. Bir sebze İrlanda'nın kaderini değiştirdi.
3. Napolyon'un tavşan avı fiyaskosu.
4. Berlin Duvarı’nın yanlışlıkla açılması.
5. İskenderiye Kütüphanesi’nin yok olması.
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6. Yangın çıktı, fareler yok oldu. Büyük Londra Yangını, başka bir olaya sebebiyet verdi.
7. Bir anlaşmanın kaybolması: Magellan’ın dünya turu.
8. Mona Lisa'nın çalınışı.
9. Bir sandık çayın tetiklediği devrim.
10. Karanlık çağlar ve unutulan teknolojiler.
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11. Marie Antoinette'in “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözü.
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