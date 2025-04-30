Kim Demiş “Tarih Sıkıcı” Diye? Hem İlginç Hem de Önemli 11 Tarihi Olay

1845’te İrlanda’da patates mahsullerine musallat olan bir mantar, milyonlarca insanın ölümüne ve göç etmesine neden oldu. İrlandalılar için patates, sadece bir yemek değil hayatın ta kendisiydi. Ürünler çürüyünce açlık, hastalık ve kitlesel göç kaçınılmaz hale geldi. Amerika'ya ve dünyanın dört bir yanına yayılan İrlandalı göçmenler, gittikleri her yerde kültürel izler bıraktı. Haliyle de bu süreç, hem İrlanda'nın hem de Amerika'nın sosyal dokusunu etkiledi. Görünüşte basit bir tarım felaketi, koca bir ulusun tarihini kökten değiştirdi. Demek ki, bir sebze bazen bir devrim kadar güçlü olabiliyormuş.