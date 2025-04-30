Tarihteki Savaşlara Ne Kadar Hakimsin?

Verdiğin cevapların çoğu doğru! Savaş tarihine hakim olduğunu görüyoruz... Sadece büyük savaşların isimlerini değil, aynı zamanda onların arka planlarına da hakimsin. Nasıl başlamış, kimler nasıl roller üstlenmiş ve sonuçları dünyayı nasıl etkilemiş... Tüm bu soruların cevaplarını kendinden emin bir şekilde verebileceğini biliyoruz. Çünkü sen tarihsel olayları yüzeysel değil, neden-sonuç ilişkileri ile kavramışsın. Tarih senin için bir keşif alanı! Gerçek bir tarih ustası olduğunu söyleyebiliriz.