Tarihteki Savaşlara Ne Kadar Hakimsin?
İnsanlık tarihinin seyrini değiştiren en güçlü olaylar: Savaşlar. İmparatorluklar yükselmiş, krallıklar çökmüş, sınırlar yeniden çizilmiş... Peki, siz bu büyük dönüm noktalarını ne kadar biliyorsunuz?
Hangi savaşın ne zaman olduğunu, sonuçlarının dünyayı nasıl etkilediğini hatırlıyor musunuz? Atılacağınız bu macera ile tarih merakınız körüklenecek! Hem eğleneceksiniz hem de geçmişe yolculuk yapacaksınız. Hazırsanız tarihin tozlu sayfalarına adım atıyoruz!
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1. Zamanda yolculuğa hazır iseniz başlıyoruz! Napolyon Savaşları'nın hangi yüzyılda gerçekleştiğini söyleyebilir misiniz?
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2. Ekonomik krizler, faşizm ve antlaşmaların sert şartları... İkinci Dünya Savaşı'nı birçok olay tetikledi. Peki, ne zaman başladı?
3. Büyük bir destan ile sizlerleyiz! Truva Savaşı'nı anlatan ünlü destanın adı nedir?
4. Peki, Soğuk Savaş ABD-SSCB arasında mı gerçekleşmiştir?
5. İki ülke arasında gerçekleşen başka bir savaş daha: Yüz Yıl Savaşları. Hangi ülke arasında gerçekleşmiştir?
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6. Çanakkale savaşı hangi savaşın bir parçasıdır?
7. Biraz derine inelim... Haçlı Seferleri'nde ne hedefleniyordu, temel amaç neydi?
8. Son olarak! Birinci Dünya Savaşı'nı başlayan suikast Saraybosna'da mı olmuştur?
Sen savaş tarihi ustasısın!
Sen iyi bir tarih gözlemcisisin!
Sen tarih konusunda meraklı bir öğrencisin!
Sen tarihe yeni atılan bir kaşifsin!
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