Sadece Çalışkan Öğrencilerin Bileceği 11 Gizli Bilgi
Her sınıfta, dersten bir gün önce mucize bekleyenler de vardır, haftalar öncesinden stratejik plan yapıp kendine sessiz bir zafer hazırlayanlar da… Eğer siz de ikinci gruptaysanız, o görünmez başarı kulübünün gizli anahtarlarına sahipsiniz demektir! Çalışkan öğrenciler yalnızca ders çalışmakla kalmaz, sahne arkasında birçok akıl oyunuyla, planla, küçük numarayla başarıyı inşa ederler. Peki o gizli bilgileri biliyor musunuz? Hemen şimdi, çalışkanların asla yüksek sesle söylemediği ama uygulamadan da geri kalmadığı sırları açıklıyoruz!
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1. Bilgi tekrarı için en iyi zaman, uyumadan hemen öncedir.
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2. Renkli kalemler sadece estetik için değil beyin haritası için kullanılır.
3. Öğrenci moduna girmek için mini ritüeller kullanılır.
4. Zamanı bloklara bölmenin gücüne inanırlar.
5. Soru çözmeden ders bitmez.
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6. Öğrenmeyi öğrenmişlerdir.
7. Özet çıkarmak bir nevi zihinsel sıkıştırmadır.
8. Başarıyı, küçük hedeflerle kutlarlar.
9. Hızlı değil derin çalışırlar.
10. Fiziksel alanlarını, zihinsel alan gibi temizlerler.
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11. Başarısızlık korkusunu yönetmeyi bilirler.
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