"Hak İçin, Adalet İçin" Deha'dan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Yapılan Protestolara Gönderme
Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Aras Bulut İynemli ile Melis Sezen'in rol aldığı Deha, sezon sonunda final yapmaya hazırlanıyor. Her ne kadar reytingler istenen seviyeye ulaşamasa da dizinin büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Bu sebeple dizinin hayranları final kararından dönülmesi için ısrarcı davranıyor.
Dizide sık sık gündeme yönelik göndermeler yapılıyor. 27 Nisan Pazar günü yayınlanan Deha'nın son bölümünde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik yapılan protestolara göndermede bulunuldu.
Kaynak: OnlyDramaX
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Show TV'nin sevilen dizisi Deha, sezon sonunda final yapmaya hazırlansa da bu karardan dönülmesine de an meselesi olarak bakılıyor.
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Deha'da sık sık gündeme yönelik gönderme yapılan sahneler yer alıyor.
O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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