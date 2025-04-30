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"Hak İçin, Adalet İçin" Deha'dan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Yapılan Protestolara Gönderme

"Hak İçin, Adalet İçin" Deha'dan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Yapılan Protestolara Gönderme

Deha Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.04.2025 - 08:57

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Aras Bulut İynemli ile Melis Sezen'in rol aldığı Deha, sezon sonunda final yapmaya hazırlanıyor. Her ne kadar reytingler istenen seviyeye ulaşamasa da dizinin büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Bu sebeple dizinin hayranları final kararından dönülmesi için ısrarcı davranıyor.

Dizide sık sık gündeme yönelik göndermeler yapılıyor. 27 Nisan Pazar günü yayınlanan Deha'nın son bölümünde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik yapılan protestolara göndermede bulunuldu.

Kaynak: OnlyDramaX

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Show TV'nin sevilen dizisi Deha, sezon sonunda final yapmaya hazırlansa da bu karardan dönülmesine de an meselesi olarak bakılıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Deha, sezon sonunda final yapmaya hazırlansa da bu karardan dönülmesine de an meselesi olarak bakılıyor.

Diziyle ilgili final söylentileri çıktığı andan itibaren hayranları konuya itirazda bulunuyor. Bu sebeple alınan final kararından dönülebilir fakat yine de düşen reytingler sebebiyle bu karardan dönmek biraz zor olabilir.

Deha'da sık sık gündeme yönelik gönderme yapılan sahneler yer alıyor.

Deha'da sık sık gündeme yönelik gönderme yapılan sahneler yer alıyor.

Dizinin 27 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yer alan bir sahnede, Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Devran karakterinin repliği de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik yapılan protestolara gönderme olarak değerlendirildi.

Devran, Ali Haydar'a 'Adalet için savaşan insanlar çok daha duygusal oluyorlar. Çünkü ne kadar güçsüz olurlarsa olsunlar, direnmeye devam ediyorlar. Hak için, adalet için.' dedi.

O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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