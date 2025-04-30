"Hak İçin, Adalet İçin" Deha'dan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Yapılan Protestolara Gönderme

Dizinin 27 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yer alan bir sahnede, Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Devran karakterinin repliği de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik yapılan protestolara gönderme olarak değerlendirildi.

Devran, Ali Haydar'a 'Adalet için savaşan insanlar çok daha duygusal oluyorlar. Çünkü ne kadar güçsüz olurlarsa olsunlar, direnmeye devam ediyorlar. Hak için, adalet için.' dedi.