Ayrılıklar Sürüyor: Kızılcık Şerbeti'ne Bir Oyuncu Daha Veda Ediyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonuyla önümüzdeki sezon izleyici karşısına çıkmaya devam edecek. Üç sezondur 10'lu reytingleri görmeyi başaran dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılması büyük etki yaratmıştı. Ayrılıkların süreceğini öğrendiğimiz Kızılcık Şerbeti'nden ikinci veda haberi geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Meri'si Şebnem Bozoklu, sezon finalinin ardından diziye veda edecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'ne veda ederek herkesi şoke eden 'Pembe' Sibel Taşçıoğlu'nun ardından vedaların süreceği açıklanmıştı.
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Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si Şebnem Bozoklu diziden ayrılıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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