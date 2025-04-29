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Ayrılıklar Sürüyor: Kızılcık Şerbeti'ne Bir Oyuncu Daha Veda Ediyor!

Ayrılıklar Sürüyor: Kızılcık Şerbeti'ne Bir Oyuncu Daha Veda Ediyor!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.04.2025 - 18:52

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonuyla önümüzdeki sezon izleyici karşısına çıkmaya devam edecek. Üç sezondur 10'lu reytingleri görmeyi başaran dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılması büyük etki yaratmıştı. Ayrılıkların süreceğini öğrendiğimiz Kızılcık Şerbeti'nden ikinci veda haberi geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Meri'si Şebnem Bozoklu, sezon finalinin ardından diziye veda edecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Kızılcık Şerbeti'ne veda ederek herkesi şoke eden 'Pembe' Sibel Taşçıoğlu'nun ardından vedaların süreceği açıklanmıştı.

Kızılcık Şerbeti'ne veda ederek herkesi şoke eden 'Pembe' Sibel Taşçıoğlu'nun ardından vedaların süreceği açıklanmıştı.

Hiç beklemediğimiz bir anda gerçekleşen ve hepimizi şaşkına çeviren Sibel Taşçıoğlu'nun vedasının ardından ortalık bir hayli karışmıştı. Oyuncunun senaristlerle sorun yaşadığı iddia edilmiş, karışan çarşı pazarın ardından açıklamalar peş peşe gelmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si Şebnem Bozoklu diziden ayrılıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si Şebnem Bozoklu diziden ayrılıyor.

Birsen Altuntaş, Sibel Taşçıoğlu'nun ardından diziden başka oyuncuların da ayrılacağını açıklamıştı. Bugün yaptığı açıklamada da diziden sezon sonunda ayrılacak ilk ismin dizinin Meri'si Şebnem Bozoklu olduğunu belirtti. Bozoklu, 30 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak 103. bölümün ardından diziye veda edecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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