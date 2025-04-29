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Suç Duyurusunda Bulunacaklar: Survivor'da Batuhan'ın Ailesi Acun Ilıcalı'yı Tehdit Etmiş!

Suç Duyurusunda Bulunacaklar: Survivor'da Batuhan'ın Ailesi Acun Ilıcalı'yı Tehdit Etmiş!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.04.2025 - 23:57

Survivor'da ortalık bir kez daha karıştı. Hikmet ve Batuhan Karacakaya arasındaki kavganın ardından Hikmet, 'Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım.' demişti. Yarışmada Hikmet'e ceza verilmemesinin ardından Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyi'nde Batuhan'ın ailesinden gelen mesajı okudu. Batuhan'ın ailesinin Hikmet hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Acun Ilıcalı, ailenin kendilerine ağır tehdit içeren sözler kullandığını belirterek 'Artık bunu kabul etmiyorum.' dedi.

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Survivor'da geçtiğimiz hafta Hikmet ve Batuhan Karacakaya arasında büyük bir tartışma yaşandı.

Survivor'da geçtiğimiz hafta Hikmet ve Batuhan Karacakaya arasında büyük bir tartışma yaşandı.

Hikmet, Batuhan'a kum fırlatmasının ardından konseyde 'Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım.' dedi. Olay sonunda Hikmet, Acun Ilıcalı tarafından uyarı alsa da herhangi bir ceza almamıştı.

Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyi'nde Batuhan'ın ailesinden gelen mesajı açıkladı.

Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyi'nde Batuhan'ın ailesinden gelen mesajı açıkladı.

Batuhan'ın ailesinin Hikmet hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Ilıcalı, Batuhan'ın ailesinin kendilerini ağır tehdit ettiğini dile getirdi. Ilıcalı, 'Artık bunu kabul etmiyorum.' dedi. Batuhan'ın ailesiyle görüştürüleceği ve ona göre yarışmadan gidip gitmeyeceğine karar verileceği söylendi.

Acun Ilıcalı, Batuhan'ın anne ve babasının yazdıklarının ve söylediklerinin 15 yıldır ilk kez başına geldiğini, olanlar için kendisini suçladıklarını ve tehdit ettiklerini dile getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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