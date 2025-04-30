onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Bu Türkçe İmla Kuralları Testinden Geçebilecek misin?

etiket Bu Türkçe İmla Kuralları Testinden Geçebilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.05.2025 - 02:13

Güzel Türkçemizi doğru kullandığımız sürece, her duygu ve düşünceyi ifade eden pek çok kelime mevcut. Mesela, bir durumdan bahsederken 'hâl' kelimesini kullanırken 'hal' kelimesi, sebze ve meyvenin satıldığı yer anlamına geliyor.

Eğer imla kurallarında kendine güveniyorsan ve testi bitirebileceğini düşünüyorsan seni hemen şöyle alalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Basit bir soru ile başlayalım. Bu cümlenin yazılışı doğru mu?

1. Basit bir soru ile başlayalım. Bu cümlenin yazılışı doğru mu?

2. Basit olduğunu söylemiştik! Peki bu cümlenin yazılışı doğru mu?

2. Basit olduğunu söylemiştik! Peki bu cümlenin yazılışı doğru mu?

3. Devam edelim! Bu cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yok?

4. Şu kısaltmalardan hangisinin kullanımı doğru diye sorsak?

5. Harikasın! Bu cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Devam, devam! Büyük harf kullanımında hangi cümlede bir yanlışlık var?

7. Güzel ilerleme kaydettik! Bu cümlede hangi imla hatası var?

7. Güzel ilerleme kaydettik! Bu cümlede hangi imla hatası var?

8. Devam ediyoruz! Bu cümlelerden hangisinde doğru bir imla kullanımı var?

9. Bu kelimelerden hangisi türemiş bir kelime değil?

10. Son sorudayız! Hangi kelimenin yazımı doğru?

Tebrikler, bütün soruları doğru yanıtladın!

Türkçe imla kurallarında bu kadar dikkatli olmanı alkışlıyoruz! Belli ki bu kuralları öğrenmek için kafa yormuşsun. Sıkı çalışmışsın ve hiçbir şey gözünden kaçmıyor. Buraya kadar gelebildiysen yorumlarda belirtmeyi unutma!

Birkaç eksiğinin olduğunu söyleyebiliriz ama çabalarsan bütün soruları doğru yanıtlayabilirsin!

Görünüşe göre imla kuralları konusunda biraz dikkatin dağılmış. Gözünden kaçan küçük hatalar var. Soruları hızlı hızlı okumuş olabilirsin, testi bitirememiş olabilirsin ama yeniden başlayabilirsin!

Biraz daha dikkatli olabilirsin!

İmla kurallarında eksiklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Belki basit hatalar yaptın ama soruları birkaç kez daha okuyup yanıtlarsan doğru bir şekilde yanıtlayabilirsin. Tekrar deneyelim!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın