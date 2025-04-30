Bu Türkçe İmla Kuralları Testinden Geçebilecek misin?
Güzel Türkçemizi doğru kullandığımız sürece, her duygu ve düşünceyi ifade eden pek çok kelime mevcut. Mesela, bir durumdan bahsederken 'hâl' kelimesini kullanırken 'hal' kelimesi, sebze ve meyvenin satıldığı yer anlamına geliyor.
Eğer imla kurallarında kendine güveniyorsan ve testi bitirebileceğini düşünüyorsan seni hemen şöyle alalım. 👇
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1. Basit bir soru ile başlayalım. Bu cümlenin yazılışı doğru mu?
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2. Basit olduğunu söylemiştik! Peki bu cümlenin yazılışı doğru mu?
3. Devam edelim! Bu cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yok?
4. Şu kısaltmalardan hangisinin kullanımı doğru diye sorsak?
5. Harikasın! Bu cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
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6. Devam, devam! Büyük harf kullanımında hangi cümlede bir yanlışlık var?
7. Güzel ilerleme kaydettik! Bu cümlede hangi imla hatası var?
8. Devam ediyoruz! Bu cümlelerden hangisinde doğru bir imla kullanımı var?
9. Bu kelimelerden hangisi türemiş bir kelime değil?
10. Son sorudayız! Hangi kelimenin yazımı doğru?
Tebrikler, bütün soruları doğru yanıtladın!
Birkaç eksiğinin olduğunu söyleyebiliriz ama çabalarsan bütün soruları doğru yanıtlayabilirsin!
Biraz daha dikkatli olabilirsin!
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