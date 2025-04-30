Bu Türkçe İmla Kuralları Testinden Geçebilecek misin?

Güzel Türkçemizi doğru kullandığımız sürece, her duygu ve düşünceyi ifade eden pek çok kelime mevcut. Mesela, bir durumdan bahsederken 'hâl' kelimesini kullanırken 'hal' kelimesi, sebze ve meyvenin satıldığı yer anlamına geliyor.

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