Ders Çalışmaya Başlamadan Önce Yapılan 11 Garip Ritüel
Herkesin ders çalışmaya başlamadan önce farkında veya farkında olmadan yaptığı ritüeller vardır. Gelin hep birlikte derse başlamadan önce yapılan birbirinden garip o ritüelleri keşfedelim. Hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Şans kalemi seçmek.
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2. Başlangıç dansı yapmak.
3. Derin nefes seansları yapmak.
4. Uğurlu şarkıyı dinlemek.
5. Kendi kendini motive etmek.
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6. Şans getiren aksesuarı takmak.
7. Kahve ritüeli yapmak.
8. Deftere minik bir şeyler çizmek.
9. Cebinde gizli bir nesne taşımak.
10. Masada her şeyi hazırlamak.
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11. Dilek tutmak.
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