Ders Çalışmaya Başlamadan Önce Yapılan 11 Garip Ritüel

Kalemler cetvelle hizalanır, defter tam ortaya konur, silgi en stratejik yere yerleştirilir. Bu düzen operasyonu küçük ama etkili bir savaştır. Masan ne kadar düzenliyse, kafan da o kadar berraktır. O an her şey kontrol altında gibi hissettiren gizli bir silahtır!