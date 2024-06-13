Seni Depresyondan Çıkaracak Tatil Hangisi?
Seni Depresyondan Çıkaracak Tatil Hangisi?
Nasıl bi' tatil seni depresyondan çıkarır?
Haydiii teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sence neden depresyondasın?
4. Bu tatil ne kadar sürmeli?
5. Bu tatilden beklentin ne?
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6. Bir deniz görseli seç bakalım!
7. Tatilde telefonunu kapatan biri misin?
8. Son olarak en iyi konaklama seçeneği sence ne?
Seni depresyondan, tek başına çıkacağın bir tatil çıkarır!
Seni depresyondan, arkadaşlarınla çıkacağın bir tatil çıkarır!
Seni depresyondan, ailenle çıkacağın bir tatil çıkarır!
Seni depresyondan, sevgilinle çıkacağın bir tatil çıkarır!
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